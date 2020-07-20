Как правильно лечиться от коронавируса амбулаторно

Директор городской поликлиники №5 города Нур-Султана Алтыншаш Табулдина пояснила, как пациентов с коронавирусом лечат на амбулаторном уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Очень много вопросов возникают на амбулаторном этапе. Мы знаем, что в стационаре лечатся пациенты только с тяжелой, средне-тяжелой формой. Очень много пациентов — до 80% имеют легкую и бессимптомную форму течения заболевания. Может возникнуть переход в тяжелую форму. Динамическое наблюдение, своевременный контроль имеет важное значение. Как показывает практика, если вовремя мониторить пациентов, давать соответствующие инструкции и делать дыхательную гимнастику, давать инструкции, как нужно себя вести, к кому обращаться в случае необходимости, имеет важное значение. Так как люди перестают паниковать, знают к кому обратиться, перестают принимать ненужные лекарства», — рассказала Алтыншаш Табулдина во время онлайн-брифинга в СЦК. «Серьезной проблемой становится то, что на амбулаторном этапе люди занимаются самолечением, закупают лекарственные препараты, даже некоторые делают капельницу, то есть ставят систему. Обращаются к различными специалистам и порой достаточно серьезные лекарственные препараты принимают, бесконтрольно на уровне амбулаторного звена», — отметила она. Кроме того, на амбулаторном этапе врачи наблюдают за состоянием пациентов с бессимптомной и легкой формой течения COVID-19. «Наблюдение проводится согласно алгоритму. Проводим ежедневный обзвон, оценку общего состояние, температуры, выясняем есть ли жалобы, кашель, затруднение дыхания, слабость, потливость, есть ли диарея, сыпь. Если есть возможность и необходимость, измеряем сатурацию. Оценка общего состояния проводится путем обзовна, раз в три дня сможем сделать онлайн-консультацию по видеозвонку», — добавила директор поликлиники. «При появлении нарастания клинических симптомов — ухудшения состояния при ежедневном наблюдении пациент нуждается в госпитализации. Ему организовывается исследование компьютерной томографии, проводятся необходимые анализы, и пациентов в дальнейшем госпитализируют», — пояснила директор поликлиники.