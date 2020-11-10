Как получить реабилитацию переболевшим COVID-19 и коронавирусной пневмонией в ФСМС

Пациенты, перенесшие COVID-19 и коронавирусную пневмонию, получат услуги реабилитации за счет средств социального медицинского страхования. Соответствующие дополнения Министерство здравоохранения РК внесло в Правила оказания медицинской реабилитации населению. Приказ опубликован на сайте «Әділет» — http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020022

Реабилитация пациентов после COVID-19 предполагает несколько этапов. Еще в период госпитализации начинается комплекс восстановительных мероприятий, которые направлены на нормализацию дыхание, снижение развития осложнений, улучшение качества жизни и облегчение симптомов беспокойства и депрессии.

После выписки, в зависимости от тяжести течения заболевания, наличия сопутствующих патологий, пациент может быть направлен на 2 этап медицинской реабилитации или сразу на 3 этап, который проводится в амбулаторно-поликлинических организациях, дневных и круглосуточных стационарах, реабилитационных центрах, санаторно-курортных организациях, стационарах на дому либо дистанционно. Стоит отметить, что постковидный синдром требует и мер психологической поддержки.

«Если пациент перенес коронавирусную инфекцию, насыщение крови кислородом было ниже 95%, объем поражения легких составил более 50%, или этот показатель был на уровне 25%, но присутствовала одышка, превышающая норму, были сопутствующие заболевания, обеспечивалась кислородная поддержка, лечение проходило в отделении реанимации и интенсивной терапии, то пациент нуждается в восстановительном лечении 2 этапа. Пациенты с умеренно-выраженными нарушениями направляются на 3 этап», — пояснил директор филиала по Атырауской области «Фонда социального медицинского страхования» Сабит Құралбек.

Стоит отметить, что при наличии показаний рассчитывать на реабилитацию 3 этапа могут также те граждане, которые лечились дома и не обращались в медицинские организации. Им также необходимо пройти оценку мультидисциплинарной команды.

Курс реабилитации для каждого пациента подбирается индивидуально, с учетом особенностей организма пациента, наличия у него сопутствующих заболеваний, возраста и т.д.

Порядок направления на реабилитацию пациентов, перенесших COVID-19 и коронавирусную пневмонию, не отличается от уже существующего: для этого нужно обратиться к участковому врачу, который даст направление на консультацию врача-реабилитолога или мультидисциплинарной группы специалистов для оценки состояния пациента. При осмотре учитываются функции дыхания (уровень сатурации, изменения по данным КТ/рентгенографии), способность к повседневной жизни (индекс Бартела).

Фондом обеспечивается бесперебойное финансирование услуг реабилитации для застрахованного населения, нуждающегося в них после перенесенных коронавируса или пневмонии.

Для оказания услуг реабилитации в этом году Атырауским филиалом Фонда соцмедстрахования заключены договоры с 59 поставщиками, в числе поставщиков этих услуг 27 частные медорганизации.

Если пациенту отказывают в помощи, или у него возникли вопросы касательно правил реабилитации, то он может обратиться в контакт-центр 1406 или оставить обращение в мобильном приложении Qoldau 24\7.