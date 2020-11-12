Искусственный интеллект поможет выявить рак

Областное управление здравоохранения на базе онкологического диспансера запустило проект «Телерадиология» с применением искусственного интеллекта. Программа реализована в рамках государственно-частного партнерства между облздравом и ТОО «WDSOFT».

Телерадиология — это передача радиологических изображений пациентов, таких как рентгеновские снимки, компьютерные и магнитно-резонансные томографии, для совместного использования исследований с другими радиологами и врачами. Эта развивающаяся технология позволяет радиологам предоставлять услуги на расстоянии. Что особенно важно, когда необходимо участие узкого специалиста, например, радиолога МРТ, нейрорадиолога, педиатрического радиолога, рентгенолога, поскольку именно они, как правило, сконцентрированы в мегаполисах, а в провинциальных клиниках остро чувствуется их нехватка.

Данный уникальный проект объединил единой информационной системой 20 медицинских учреждений Атырауской области. И решает сразу четыре основные задачи — это ранняя диагностика онкологических заболеваний, дефицит медработников, цифровизация здравоохранения и применение передовых научных достижений с использованием искусственного интеллекта. Теперь отпадет необходимость использования пленочных и бумажных снимков при направлении пациента из одной медорганизации в другую, из района в город. Появится также возможность отслеживания динамики заболеваний.

По словам представителя компании ТОО «WDSOFT» Рената Сарсембаева, искусственный интеллект снизит нагрузку на врачей и увеличит точность диагностики заболевания.

— Кроме того, при поддержке международной компании «Акгюн» разработан искусственный интеллект по выявлению тяжелой пневмонии, связанной с Covid-19. Во время вспышки коронавирусной инфекции большинство людей без надобности проходили компьютерную томографию грудной клетки. Искусственный интеллект позволит выяснить, есть у человека поражение легких или нет. Если есть, то пациента направят на КТ, чтобы определить степень поражения легких, — сказал Ренат Сарсембаев.

— Учитывая отдаленность сел, дефицит радиологов, а также техническое оснащение районных медицинских учреждений, актуальность данных и результаты полученных снимков составляют от 5 до 30 дней. Это влияет на эффективность ранней диагностики и лечение пациентов. Поэтому нам очень нужны такие проекты, — подчеркнула директор Атырауского онкодиспансера Эльмира Сапарова.

Марина КУАНЫШЕВА

Фото из открытых источников