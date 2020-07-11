Информация об отсутствии питьевой воды в облбольнице недостоверна

Об этом стало известно в ходе онлайн-брифинга, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.
По словам руководителя областного управления здравоохранения Нурлыбека Кабдыкапарова, в больницах региона проблем по нехватке воды нет.
- Как известно, сейчас из-за жаркой погоды, в учреждениях и жилых домах используется специальная вентиляционная техника. Тем не менее, имея в виду, что в настоящее время большинство больных подвержены пневмонии, применение в больницах охлаждающего оборудования может привести к негативному влиянию на лечение. Поэтому мы не будем против того, чтобы пациентам привозили питьевую воду и другие необходимые вещи. Но я хочу отметить, что в больницах все 24 часа идет вода, — добавил Нурлыбек Кабдыкапаров.