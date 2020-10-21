Где в области выявлены заболевшие COVID-19



За минувшие сутки в регионе выявлено 11 человек, заболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

Большинство заболевших- жители города Атырау. А трое пациентов — работники месторождения Тенгиз. У одного заболевание протекает с симптомами болезни, у остальных — бессимптомно.

Вместе с этим, за прошедшие сутки в области зарегистрировано 32 выздоровевших человека, лечившихся от коронавируса на дому. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 114 пациентов.