Где в области выявлены заболевшие COVID-19

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За минувшие сутки в регионе выявлено 11 человек, заболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

Большинство заболевших- жители города Атырау. А трое пациентов — работники месторождения Тенгиз. У одного  заболевание протекает с симптомами болезни, у остальных  — бессимптомно.

Вместе с этим, за прошедшие сутки в области зарегистрировано 32 выздоровевших человека, лечившихся от коронавируса на дому. В настоящее время в домашних условиях получают  лечение 114 пациентов.

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