Филиал по Атырауской области направил на финансирование медпомощи по пакету ОСМС свыше 3,4 млрд тенге

По итогам полугодия Фонд социального медицинского страхования направил на оплату медицинской помощи в пакете ОСМС свыше 156,7 млрд тенге.

Так, за 6 месяцев поступило по стране взносов и отчислений на ОСМС в сумме более 260 млрд тенге. При этом большая часть из них — 146,6 млрд тенге — это оплата взносов государством почти за 11 млн граждан, представляющих 15 льготных категорий населения.

«По итогам 6 месяцев 2020 года филиалом Фонда по Атырауской области за оказанные в рамках пакета ОСМС медицинские услуги выплачено более 3,4 млрд тенге. Отметим, что оплата производится только после проведения мониторинга качества и объема оказанных населению медицинских услуг. Оплачиваются только те услуги, которые были оказаны по факту и подтверждаются документально, с соблюдением клинических протоколов и необходимых требований к лечению», — отметил директор филиала по Атырауской области Сабит Құралбек.

По филиалу фонда Атырауской области большую часть расходов за полугодие составила оплата стационарной медицинской помощи и КДУ на одного жителя — свыше 2 млрд тенге. За 6 месяцев в плановом порядке в стационарах области пролечено более 10 тыс. человек.

«Взносы и отчисления за ОСМС поступают на специальный счет в Национальном банке, а не в сам Фонд соцмедстрахования. Оттуда средства направляются на оплату медицинских услуг, оказанных по пакету ОСМС, в адрес медицинских организаций – поставщиков Фонда», уточнил директор С. Құралбек.

Кроме того, за период с января по июнь по стране оказано более 3 млн услуг стоматологии, почти 2 млн услуг рентгена и более 1,6 млн услуг УЗИ-диагностики, общей стоимостью свыше 15 млрд тенге. Все они оказаны в пакете ОСМС за счет средств медстрахования, оплату за медпомощь пациентам производил Фонд.

Напомним, что в первом полугодии все казахстанцы были условно застрахованы в системе ОСМС и могли пользоваться медицинскими услугами в рамках гарантированной помощи, так и в рамках ОСМС.

Наряду с тем, более 50 тыс. казахстанцев прошли медицинскую реабилитацию стоимостью более 11 млрд тенге. Еще более 3,8 тыс. граждан за полгода получили высокотехнологичные медицинские услуги на сумму более 11 млрд тенге.

Напомним, во втором квартале в рамках карантина действовало ограничение на оказание медицинской помощи в плановом порядке. С 1 августа плановая медицинская помощь в клиниках страны возобновлена, поэтому во втором полугодии ожидается рост показателей по оказанным в системе ОСМС медицинским услугам.