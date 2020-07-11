Для борьбы с коронавирусом прибудут более 100 медиков

В Атырау для борьбы с коронавирусом прибудут более 100 врачей.Информация об этом прозвучала в ходе онлайн- брифинга с участием членов побывавшей в регионЕ делегации, возглавляемой заместителем премьер -министра РК Ералы Тугжановым.

«В настоящее время по всей стране не хватает более тысячи врачей. В сложившейся ситуации никто не привезет нам медсотрудников. Нам нужно максимально эффективно использовать внутренние ресурсы. Сегодня в интернатуре обучаются 122 молодых человека из Атырауской области. Они готовые специалисты. В настоящее время ведется работа по отправке молодых специалистов в регион. Министерству здравоохранения поручено это сделать», — сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.