Число вновь заболевших коронавирусом выросло

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 268 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 33
город Алматы — 12
город Шымкент — 2
Акмолинская область — 10
Актюбинская область — 2
Алматинская область — 5
Атырауская область — 4
Восточно-Казахстанская область — 139
Жамбылская область — 3
Западно-Казахстанская область — 9
Карагандинская область — 10
Костанайская область — 7
Кызылординская область — 6
Павлодарская область — 12
Северо-Казахстанская область — 13
Туркестанская область — 1
Всего в стране выявлены 111100 заболевших.