Число вновь заболевших коронавирусом выросло

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 268 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 33

город Алматы — 12

город Шымкент — 2

Акмолинская область — 10

Актюбинская область — 2

Алматинская область — 5

Атырауская область — 4

Восточно-Казахстанская область — 139

Жамбылская область — 3

Западно-Казахстанская область — 9

Карагандинская область — 10

Костанайская область — 7

Кызылординская область — 6

Павлодарская область — 12

Северо-Казахстанская область — 13

Туркестанская область — 1

Всего в стране выявлены 111100 заболевших.