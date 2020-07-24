Число болеющих пневмонией назвали в Атырау

Медицина

«В настоящее время на амбулаторном уровне получают лечение от пневмонии 2876 человек, в больницах — 413 человек. Количество амбулаторных больных с симптомами ОРВИ составляет 235 человек. На 24 июля были выявлены положительные результаты на коронавирус у 180 человек, что составляет 9,3%. Выздоровевших за сутки – 164 человека. За день было проведено 1 611 ПЦР — тестов», — проинформировал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров.   

Сообщив, что на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 9 710 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5899 человек

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