Более 800 медицинских работников получат надбавки за сентябрь в Атырау

По итогам сентября надбавки к заработной плате за участие в противоэпидемиологических мероприятиях получат 828 медицинских работников. Сумма выплат превышает 160,476 миллиона тенге. Об этом сообщили в Атырауском филиале фонда социального медицинского страхования.

В настоящее время, по данным пресс-службы филиала фонда, проводится работа региональных комиссий по формированию списков получателей надбавок.



Количество медработников, которые привлечены к работе в опасных условиях с инфекцией, ежемесячно варьируется в зависимости от эпидемиологической ситуации. В марте к работе были привлечены 857 медицинских работников, они получили доплату в общей сумме 66,1 млн тенге. В апреле выплачено 158,1 млн тенге 1080 медработнику. В мае надбавку в сумме 255,35 млн тенге получили 1429 медиков. Медработникам численностью 2019 человек, привлеченным к работе в июне, предусмотрена выплата 390,59 млн тенге. В июле их число выросло до 2475 человек, сумма выплат составила 796,1 млн тенге. Надбавки на сумму 476 млн тенге получили медицинские работники, привлеченные к работе в августе.

«После предоставления списков филиалом начнется оплата ежемесячных доплат. Мы планируем завершить эту работу до 15 октября», — прокомментировал директор филиала Сабит Куралбек.