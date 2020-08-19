Более 20 медорганизаций возобновили плановую госпитализацию в Атырау

На сайте фонда социального медицинского страхования появился перечень медицинских организаций с указанием даты возобновления плановой госпитализации в разрезе регионов.

По итогам мониторинга, проведенного ФСМС, на 10 августа в Атырауской области услуги плановой медпомощи оказывает 21 медицинская организация – поставщики фонда медстрахования, в том числе терапевтического, кардиологического, гастроэнтерологического, аллергологического, хирургического многих других профилей, а также торакальной хирургии, восстановительного лечения и медицинской реабилитации.

«Возобновить свою работу смогли медорганизации, которые не задействованы в мероприятиях по противодействию Covid-19. Каждый регион составил свой план запуска планового оказания медпомощи, который будет меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Ее оценивают региональные штабы», – отметил директор филиала фонда социального медицинского страхования по Атырауской области Сабит Куралбек.

Как известно, ввиду карантинных ограничений оказание многих медицинских услуг в плановом порядке было приостановлено. И теперь с их возобновлением ожидается значительный рост потребления плановой медпомощи. После проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий медорганизациям дается разрешение на открытие стационаров.

«Учитывая прогнозный рост потребления медуслуг, уже в третьем квартале возможно выполнение объемов, запланированных на текущий год. К примеру, за первый квартал плановая госпитализация выросла на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И со своей стороны фонд проводит корректировку плана финансирования», – добавили в ФСМС.