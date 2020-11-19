В Атырау правом выбора медицинской организации воспользовались 10 тыс. человек

В Казахстане в течение двух последних месяцев проводилась кампания по свободному выбору поликлиники.

Однако, более 170 тысяч казахстанцев все еще остаются запределами системы здравоохранения, так как первичная медико-санитарная помощь является «входными воротами» в нее.

По Атырауской области на 12 ноября 2020 года 10 653 человек могли воспользоваться свои правом выбора медицинской организации.

«Прикрепление к организации медико-санитарной помощи – это необходимое условие для получения всего спектра медицинских услуг в рамках ГОБМП и системе ОСМС. Для обеспечения доступности при организации медицинской помощи на дому прикрепиться желательно в непосредственной близости к месту проживания», — отметил директор филиала по Атырауской области НКАО «Фонда социального медицинского страхования» Сабит Куралбек.

Отмечаем, что вне кампании прикрепления сменить организацию ПМСП в любое время также можно в нескольких случаях. Если человек поменял место постоянного или временного проживания, работы или учебы, переехал в другой населенный пункт, если поликлиника, куда он относился, была реорганизована или ликвидирована и т.д.

При наличии ЭЦП прикрепиться к поликлинике можно на портале электронного правительства www.e.gov.kz. Для этого в разделе «здравоохранение» необходимо выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Как только все поля будут заполнены, информация о пациенте автоматически поступит в поликлинику. Если все манипуляции были проделаны верны, обратившемуся придет уведомление о прикреплении, подтверждённое электронно-цифровой подписью медицинского учреждения.

Альтернативно в организации ПМСП эта услуга предоставляется пенсионерам, инвалидам, опекунам, назначенным по закону инвалиду с детства, опекунам или попечителям, патронатным воспитателям, осужденным, отбывающим наказание в колониях, студентам, а также обучающимся в медресе, военнослужащим срочной службы, детям, родившимся в иностранных государствах, а также людям, которые оформляют прикрепление по доверенности. Для этого достаточно написать заявление в произвольной форме и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Кампания по прикреплению проводится только среди тех медицинских организаций, которые зарегистрированы в Базе данных субъектов здравоохранения и претендуют на оказание медицинских услуг по ГОБМП и ОСМС. Подробнее можно узнать на сайте Фонда в разделе «Выбрать поликлинику».

Стоит отметить, что граждане, прикрепившиеся к организации ПМСП в период кампании прикрепления, начнут получать медицинскую помощь в этой организации в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с 1 января 2021 года.

НАО «Фонд социального медицинского страхования»

филиалпо Атырауской области

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