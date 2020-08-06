Бесплатную вакцину получат 2.2 млн казахстанцев

Бесплатную вакцину против коронавирусной инфекции получат почти 2,2 млн казахстанцев, передает МИА «Казинформ». «2 182 000 граждан получат вакцины от COVID-19 бесплатно», — сообщил официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов на своей странице в Facebook.

Ранее он прокомментировал информацию о проведении в Казахстане первой вакцинации человека от коронавируса. Напомним, в Казахстане разработкой вакцины против COVID-19 занимается Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, имеющий большой опыт разработки вакцин против особо опасных инфекций и сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Заведующий лабораторией особо опасных инфекционных заболеваний НИИ проблем биологической безопасности, доктор ветеринарных наук, профессор Леспек Кутымбетов рассказывал МИА «Казинформ» о первых результатах казахстанских ученых в разработке вакцины.

Как сообщалось 30 июля, казахстанская вакцина успешно проходит испытания. На сегодня результаты испытаний показывают, что по всем параметрам, регламентированным ВОЗ, а именно — токсичности, пирогенности, аллергенности, иммуногенности, вакцина соответствует требованиям ВОЗ и государственной фармакопеи Республики Казахстан. 1 августа стало известно о том, что на сайте Всемирной организации здравоохранения РК в качестве кандидатной вакцины успешно зарегистрирована вторая казахстанская вакцина Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

Позже генеральный директор НИИ биологической безопасности Кунсулу Закарья назвала примерные сроки клинических испытаний вакцины против COVID-19. Ориентировочно в начале сентября планируется выйти на клинические испытания (на человеке). Она пояснила, что есть определенные международные требования по тестированию вакцин.

В Министерстве здравоохранения сообщили о планах по вакцинации против коронавируса. Ориентировочно вакцинации будут подлежать лица из группы риска с хроническими заболеваниями, включая лиц старше 65 лет – с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью легких, а также медицинские работники.