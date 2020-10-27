Вторая волна ковид: три закономерности

Известный казахстанский аллерголог, профессор кафедры детских болезней, врач иммунолог МУА Рафаил Розенсон рассказал корреспонденту МИА «Казинформ», чем опасна возможная вторая волна коронавируса для казахстанцев.

«Коронавирус опасен для любого возраста. Сейчас в мире идет уже вторая волна и она выявила три закономерности», — рассказывает профессор.

«Первая для нас хорошая, поскольку в десять раз уменьшилась летальность. Если в марте в Европе летальных случаев было около 10%, то сейчас около 1%. При этом мы не можем сказать, что именно повлияло на снижение летальности. Может научились лучше лечить или же сами свойства вируса стали более благоприятными, это для нас не очень понятно. У нас уровень заболеваемости сейчас значительно меньше по сравнению с летом, когда у нас в день было около двух тысяч случаев. Сейчас 100-150 случаев в день. Поэтому мы пока не знаем эту закономерность. Вторая закономерность. К сожалению, стало больше болеть молодых людей, в том числе и дети. Третья закономерность. К сожалению, есть не хорошие сигналы о том, что сократилось время наступления летального исхода. Если раньше от заражения до летального исхода было около двух недель, то сейчас всего 7-10 дней», — говорит Рафаил Розенсон.

Он призвал всех казахстанцев со всей серьезностью относиться к профилактическим мерам. Также обратился к молодому поколению.

«Нужно сократить вечерники, соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, мыть руки. Коронавирус никуда не ушел. Сейчас началось второе мощное наступление вируса на планету. Он может прийти мощным охватом и в Казахстан через какое-то время», — отметил врач. По его словам, вторая волна опаснее из-за того, что идет большое количество заболеваний в мире. «Если в Европу первая волна пришла в марте-апреле, а к нам в июне-июле, когда люди находились на открытом пространстве, то сейчас, когда уже все находятся в замкнутых пространствах из-за погоды, у вируса больше возможностей распространяться. Чем более скученность людей, тем больше распространяются любые респираторные вирусные инфекции, к которым относится и коронавирус», — заметил спикер. Рафаил Розенсон также рассказал, нужно ли носить маски детям. «В некоторых странах заставляют детей носить маски с 5-6 лет. По сути, маска защищает в любом возрасте, только ребенку можно маску надеть не во всех возрастах. Если вашему ребенку больше 5-6 лет и вы пошли в магазин, то, лучше надеть. Он снижает количество вирусной нагрузки», — порекомендовал врач.