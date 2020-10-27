Вторая волна ковид: три закономерности

Медицина
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Известный казахстанский аллерголог, профессор кафедры детских болезней, врач иммунолог МУА Рафаил Розенсон рассказал корреспонденту МИА «Казинформ», чем опасна возможная вторая волна коронавируса для казахстанцев.

«Коронавирус опасен для любого возраста. Сейчас в мире идет уже вторая волна и она выявила три закономерности», — рассказывает профессор.

«Первая для нас хорошая, поскольку в десять раз уменьшилась летальность. Если в марте в Европе летальных случаев было около 10%, то сейчас около 1%. При этом мы не можем сказать, что именно повлияло на снижение летальности. Может научились лучше лечить или же сами свойства вируса стали более благоприятными, это для нас не очень понятно. У нас уровень заболеваемости сейчас значительно меньше по сравнению с летом, когда у нас в день было около двух тысяч случаев. Сейчас 100-150 случаев в день. Поэтому мы пока не знаем эту закономерность. Вторая закономерность. К сожалению, стало больше болеть молодых людей, в том числе и дети. Третья закономерность. К сожалению, есть не хорошие сигналы о том, что сократилось время наступления летального исхода. Если раньше от заражения до летального исхода было около двух недель, то сейчас всего 7-10 дней», — говорит Рафаил Розенсон.

Он призвал всех казахстанцев со всей серьезностью относиться к профилактическим мерам. Также обратился к молодому поколению.

«Нужно сократить вечерники, соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, мыть руки. Коронавирус никуда не ушел. Сейчас началось второе мощное наступление вируса на планету. Он может прийти мощным охватом и в Казахстан через какое-то время», — отметил врач. По его словам, вторая волна опаснее из-за того, что идет большое количество заболеваний в мире. «Если в Европу первая волна пришла в марте-апреле, а к нам в июне-июле, когда люди находились на открытом пространстве, то сейчас, когда уже все находятся в замкнутых пространствах из-за погоды, у вируса больше возможностей распространяться. Чем более скученность людей, тем больше распространяются любые респираторные вирусные инфекции, к которым относится и коронавирус», — заметил спикер. Рафаил Розенсон также рассказал, нужно ли носить маски детям. «В некоторых странах заставляют детей носить маски с 5-6 лет. По сути, маска защищает в любом возрасте, только ребенку можно маску надеть не во всех возрастах. Если вашему ребенку больше 5-6 лет и вы пошли в магазин, то, лучше надеть. Он снижает количество вирусной нагрузки», — порекомендовал врач.

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