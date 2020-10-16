В Атырауской области имеется трехмесячный запас основных лекарств

В медицинских организациях области имеются достаточные запасы необходимых лекарств, в том числе противокоронавирусных препаратов, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

В целях стабильного обеспечения лекарственными средствами аптечной сети региона через социально-предпринимательскую корпорацию «Атырау» закуплено 40 наименований основных лекарственных средств. Сегодня часть из них поставлена в 164 аптеки области, остальные хранятся на складе стабилизационного фонда.

— Сегодня в области образован фонд основных лекарств, запас рассчитан на более чем три месяца. Кроме того, при спонсорской поддержке доставлено девять наименований медпрепаратов. В достаточном количестве имеются медицинские маски и одноразовые перчатки, — сказал исполняющий обязанности руководителя областного управления здравоохранения Асхан Байдуалиев.

Информация предоставлена региональной службой коммуникаций Атырауской области