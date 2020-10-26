В Атырау из-за рубежа прибыли 37 казахстанцев без ПЦР-справок

По данным департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, с 20 по 25 октября в Атырау прибыло четыре рейса из Стамбула, Ташкента и Амстердама.

Всего международными рейсами было перевезено 456 человек, говорится в распространенном сообщении пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области. Кроме того, уточняется, что среди пассажиров нет иностранных граждан, все они — казахстанцы. В частности, из них 37 человек были госпитализированы в карантинные стационары из-за отсутствия результатов ПЦР-теста на Covid-19.

Пассажиров после проверки на коронавирусную инфекцию, результаты которой оказались отрицательными, отправили домой.