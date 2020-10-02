Скорая прибудет скоро

Двадцатью двумя новыми реанимобилями пополнился гараж областной станции скорой медицинской помощи в канун 380-летия города Атырау. До конца октября прибудут еще 18 единиц транспорта марки «Hyundai».

Торжественная церемония вручения ключей от новеньких машин состоялась на площади султана Бейбарыса с участием всего состава станции. Поздравляя медицинских работников с Днем города, аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер, водителей, диспетчеров и весь персонал станции за слаженную работу во время обострения эпидемиологической ситуации в регионе, связанной с распространением Covid-19.

— Ваш труд был высоко оценен жителями области. Мы искренне благодарим всех вас за смелость и выносливость, за терпение и профессионализм, — отметил аким. — В помощь вам были закуплены сорок реанимобилей с современной комплектацией для работы в различных экстремальных условиях, в том числе при распространении особо опасной инфекции.

По данным директора областной станции скорой медицинской помощи Толегена Бауыржана, на сегодня в сутки в диспетчерскую службу станции поступает около 600 вызовов. Минувшим летом, в разгар пандемии, количество вызовов доходило до 1300. Кадрами станция полностью укомплектована, а транспорта как раз не хватало, поэтому состав бригад на линии был ограничен.

— Теперь мы можем провести дополнительную комплектацию состава. Машин достаточно, — отметил директор.

Для районных станций будут закуплены другие автомобили повышенной проходимости.

Марина КУАНЫШЕВА