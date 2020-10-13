СЭС возвращается

Не успев сформироваться, комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан в конце сентября был реорганизован. Вместо него появились сразу два комитета — санитарно-эпидемиологического контроля, а также отдельно — медицинского и фармацевтического контроля Минздрава.

Первому комитету будет подчиняться «Национальный центр экспертизы», второму – «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий». Соответственно, территориальные подразделения и государственные юридические лица комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг будут также реорганизованы и переименованы.

В нашей области уже создаются департамент санитарно-эпидемиологического контроля и департамент медицинского и фармацевтического контроля. По сути, возобновляется работа прежней санэпидемстанции, или СЭС, которая хоть и была закрыта много лет назад, но до сих пор оставалась у всех на устах. И раз это контроль, то, возможно, и прежние функции СЭС будут возвращены. Начальником департамента санитарно-эпидемиологического контроля стал Асылбек Шаров, который на сегодня является главным государственным санитарным врачом Атырауской области. Как пояснил А. Шаров, еще точно неизвестны функции вверенного ему ведомства. Также еще не назначен директор департамента медицинского и фармацевтического контроля, поскольку еще полностью не сформирован сам комитет.

Ясно одно — будет усиление их функций, как отметил в своем недавнем выступлении министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой. «Ситуация с распространением коронавируса показала, что это слишком разные ведомства, чтобы их объединять. Система лекарственного объединения должна иметь свое отдельное направление. А структуру санэпидемконтроля мы будем дополнительно усиливать», — сказал министр.

Марина КУАНЫШЕВА

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