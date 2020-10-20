Проверься или проиграешь жизнь

В Атырауском областном онкологическом диспансере с 12 по 24 октября проводится декадник по профилактике рака молочной железы. В субботу, 24 октября, осмотр будут вести врачи-онкомаммологи.

17 октября осмотрено 63 пациента, выявлено 26 пациентов с доброкачественной предопухолевой патологией.

Во время декадника все желающие могут получить консультацию и обследование бесплатно, независимо от наличия направления и медицинской страховки.

Как сообщила нашей газете директор областного онкологического диспансера Эльмира Сапарова, раннее выявление предопухолевой патологии является лучшей профилактикой рака молочной железы. Выявление рака молочной железы на ранних стадиях улучшает прогноз вылечивания и продолжительности жизни пациента.

В республике, в том числе и в Атырауской области, ежегодно проводится скрининг по раннему выявлению рака молочной железы среди женщин в возрасте от 40 до 70 лет.

Марина КУАНЫШЕВА