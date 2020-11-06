По всем фронтам

Атырауская область располагает 2080 койками на случай обострения эпидситуации, в том числе 120 местами в реанимационных отделениях. Летом, когда обстановка по распространению инфекции была сложной, регион располагал в общей сложности 1170 местами в инфекционных отделениях и 787 провизорными местами.

Эти сведения предоставил жителям Атырауской области руководитель управления здравоохранения Асхан Байдуалиев во время прямой линии в социальных сетях. Такие встречи в последнее время проводятся довольно часто, так как тема номер один на сегодня — это вирус Сovid-19. Чтобы не сеять панику, важно знать и понимать, насколько мы готовы ко второй волне, сможем ли справиться с этой инфекцией с наименьшими потерями. Все наши планы и перспективы на будущее, вся работа, да и жизнь связаны именно с эпидемиологической обстановкой в стране и регионе.

520 койками для лечения больных коронавирусной инфекцией располагают областные медучреждения. В начале ноября к этой цифре прибавится еще 200 — такова мощность модульной больницы, которая на сегодня практически завершена: на данном этапе ведется работа по внутреннему обустройству. Аналогичная больница появится до конца 2020 года и в г. Кульсары — как известно, именно в Жылыойском районе выявлено наибольшее количество зараженных, так как здесь располагается объект стратегического значения — месторождение Тенгиз.

— Для транзитных авиапассажиров, кому предстоит пройти карантин, мы подготовили 531 место, — отметил Асхан Байдуалиев. — С 6 октября мы приняли 1304 пассажиров с воздушных суден, из которых 156 человек были изолированы (это те, у кого не оказалось ПЦР-теста). Все остальные сдали тесты, у них были отрицательные результаты.

По словам руководителя облздрава, на сегодня областной перинатальный центр уже располагает кислородной станцией. Еще в семи медицинских учреждениях строятся такие нужные в период пандемии станции.

Каждый второй — тестированный

На начало ноября 325 170 человек сдали ПЦР-тесты. Это практически половина населения области. За последнюю неделю протестировались 2 105 человек. Лабораторий, которые выдают такие тесты, по словам Асхана Байдуалиева, у нас достаточно — есть три государственных и шесть частных. Суммарно они могут выдать до 3 936 тестов за 24 часа. Кроме этого, в ближайшее время в новой модульной больнице появится собственная лаборатория, мощность которой составит до семисот тестов в сутки.

— Если сказать о технике, то комплектаций тоже достаточно, — продолжил эфир Асхан Байдуалиев. — Мы располагаем тремя магниторезонансными томографами, есть 11 компьютерных томографов, 81 аппарат ультразвукового обследования, 256 аппаратов искусственной вентиляции легких, также в наличии есть 27 рентген-аппаратов, 977 кислородных генераторов и 1 341 пульсоксиметр. Областная станция скорой медицинской помощи укомплектована 69 машинами, на днях прибыло еще 18 машин. Министерство здравоохранения передало для нашей области 5 передвижных медицинских центров, мы их направили в Макатский, Махамбетский, Индерский, Кызылкогинский и Исатайский районы. Два остальных района — Курмангазинский и Жылыойский — уже располагают своими передвижными центрами.

Отказано в пособии

— На 1 ноября по области работают 126 мобильных бригад. Всего в нашей области задействованы 8889 медицинских работников, из них 7985 — в государственных учреждениях, — отметил Асхан Байдуалиев. — Во время первой волны пандемии были привлечены 2480 медиков, практически половина из них — 1159 человек — были заражены Сovid-19. К несчастью, 14 из них скончались. На социальные пособия для работавших в опасной зоне претендовало 1068 человек, у 91 медика документы не соответствовали требованиям, поэтому члены комиссии не приняли их к рассмотрению. Решением комиссии выплату получили 777 человек, в том числе 14 умерших медиков. 291 работнику было отказано в пособии. Из средств фонда медицинского страхования все 777 человек получили компенсации в сумме 1 млрд. 724 млн. тенге. По поручению Премьер-министра 20 октября состоялось очередное заседание межведомственной комиссии при Правительстве, где было принято решение приостановить выплату компенсаций медикам, инфицированным коронавирусом.

На складах медорганизаций хранятся 462 160 трехслойных одноразовых масок, 73 тыс. средств индивидуальной защиты. Что касается лекарств, то запасов по 42 наименованиям медикаментов в области есть на 2-3 месяца. Кроме этого, на днях в регион было доставлено лекарств на 715,6 млн. тенге. Лекарства почти на 99 млн. тенге уже доставлены в 168 аптек. Остальные хранятся на складах.

Инфекция плюс инфекция

— В области продолжается вакцинация против гриппа, — отметил руководитель облздрава. — Известно, что это столь привычное для нас вирусное заболевание делает организм уязвимым и может легко спровоцировать заражение коронавирусной инфекцией. Поэтому жителям не стоит пренебрегать вакцинацией против гриппа. Мы уделяем этому особое внимание — закупили 60 тысяч доз вакцины на 52 млн. тенге, практически всё использовали, остались не привитыми менее пятисот человек. 3705 жителей нашей области были вакцинированы за счет работодателей, еще 141 человек — за свой счет. Хочу напомнить, что 15 ноября завершается вакцинация, поэтому следует поторопиться, чтобы получить необходимую дозу и помочь организму противостоять инфекции.

Вопросы и ответы

Прямой эфир с руководителем управления здравоохранения Асханом Байдуалиевым продолжился ответами на вопросы.

— Как недавно стало известно из социальных сетей, склад ТОО «СК «Фармация» практически пустует. Как вы это можете объяснить?

— Склад ТОО «СК «Фармация» — это место оперативного хранения, поэтому он в основном бывает пустым. Все, что сюда поступает, распределяется по больницам и поликлиникам — в каждом медучреждении есть свое место хранения — и на складах «Фармации» практически ничего не остается. Решением Минздрава по западному региону Казахстана основным раздаточным пунктом определен г. Актобе, где есть большой хаб — место, куда доставляются все лекарства и медикаменты и распределяются по четырем западным областям Казахстана. Как только запасы на складах больниц и поликлиник будут на исходе, СК «Фармация» займется их поставкой из Актобе и дальше будет распределять со своего склада до конечного пункта.

— Летать без ПЦР-тестов в самолетах не разрешают, но тесты дорогие. Нельзя ли как-то урегулировать цены?

— Летом цена на ПЦР-тесты доходила до 16 тысяч тенге, потом ее уменьшили до 11 тысяч, с начала осени цена снизилась до 9 тысяч. Недавно этот вопрос рассматривался на заседании Правительства. Решено было определить максимальную цену на ПЦР-тесты в 8500 тенге.

— Везде объявили карантин. Однако ЦОНы, где всегда наблюдается большая скученность людей, работают даже после 20 часов вечера. Почему такое допускается?

— Я согласен с вами, что сейчас, можно сказать, мы стоим на пороге второй волны пандемии и нужно принимать ограничительные меры. К сожалению, данный вопрос — в компетенции главного государственного санитарного врача. Мы лишь можем перенаправить вопрос в департамент санитарно-эпидемиологического контроля.

Марина КУАНЫШЕВА