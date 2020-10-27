На проведение профосмотра жителей Атырау выделят 346,9 млн тенге

Как сообщает пресс-служба филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Атырауской области, в Казахстане за девять месяцев 2020 года было проведено 4,9 млн профилактических осмотров граждан. На эти цели фонд социального медицинского страхования потратил 2,1 млрд тенге.

По Атырауской области для проведения профосмотров на 2020 год запланировано 346,9 млн тенге.

Как известно, в период ограничительных мероприятий, связанных с распространением Covid-19, поликлиники временно приостанавливали проведение профилактических осмотров.

И, согласно приказу Министерства здравоохранения РК № 685 «Об установлении целевых групп лиц, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, а также правил и периодичности проведения данных осмотров», скринингу подлежат дети от 0 до 18 лет и взрослые от 30 до 70 лет.

Дети проходят профилактический осмотр ежегодно до своего совершеннолетия. Воспитанников дошкольных учреждений, школьников, учащихся среднеспециальных учебных заведений и студентов до 18 лет обследует выездная бригада в организациях образования. Осмотр детей, которые не посещают дошкольные учреждения, проводится в поликлинике или семейном центре здоровья.

Для женщин в возрасте от 30 до 70 лет один раз в четыре года предусмотрен скрининг рака шейки матки, который включает в себя осмотр и цитологическое исследование. После 40 лет один раз в два года женщины могут рассчитывать на профосмотр на ранее выявление рака молочной железы – им проводят маммографию.

Мужчины и женщины в возрасте от 30 до 70 лет один раз в два года подлежат осмотру на раннее выявление поведенческих факторов риска развития различных заболеваний. Если врач обнаружит, что пациент имеет избыточную массу тела, низкую физическую активность, курит или употребляет в опасных дозах алкоголь, то проведет профилактическую консультацию, даст рекомендации по изменению поведения, направит в профильную школу здоровья.

После 40 лет мужчины и женщины один раз в два года проходят скрининг на ранее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы.

Мужчинам и женщинам в возрасте от 50 до 70 лет один раз в два года необходимо проходить скрининг на ранее выявление колоректального рака. Обследование предполагает гемокульт-тест, если он выдает положительный результат, то пациента направляют на прохождение колоноскопического исследования кишечника.

Стоит отметить, что финансирование профилактических осмотров осуществляется за счет средств ОСМС, поэтому для прохождения скрининга необходимо иметь статус застрахованности. При этом государство оплачивает взносы за 11 млн казахстанцев, которые относятся к 15 льготным категориям.

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