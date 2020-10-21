На финансирование медпомощи в пакете ОСМС направлено свыше 4,7 млрд тенге

За восемь месяцев 2020 года Атырауский филиал фонда социального медицинского страхования направил на оплату медицинской помощи в пакете ОСМС 4,7 млрд тенге.

За восемь месяцев этого года по Атырауской области на ОСМС поступило 26,2 млрд тенге взносов и отчислений. Из них отчисления работодателей – 22,5 млрд тенге, взносы от ИП, лиц, занимающихся частной практикой – 3,7 млн тенге, при этом основным плательщиком в систему медицинского страхования остается государство, которое оплачивает взносы за 15 льготных категорий.

Взносы и отчисления за ОСМС поступают на специальный счет в Национальном банке, затем средства направляются на оплату медицинских услуг, оказанных по пакету ОСМС, в адрес медицинских организаций – поставщиков фонда.

«В настоящее время в стране проходит кампания прикрепления к поликлиникам. По итогам кампании прикрепления будет планироваться финансирование на 2021 год, учитывая распределение населения в разрезе медицинских организаций. Фонд заинтересован в абсолютной достоверности баз данных с учетом всех казахстанцев, ведь за каждого прикрепленного жителя ежемесячно медорганизациям оплачивается подушевое финансирование», — напомнил директор филиала по Атырауской области НАО ФСМС Сабит Куралбек.

Атырауской области большая часть расходов в период с января по август составила оплата стационарной медицинской помощи свыше 1,6 млрд тенге, и за услуги стационаров на селе – 0,4 млрд тенге. Еще порядка 2,2 млрд тенге выплачено медицинским организациям за оказание консультативно-диагностической помощи.

Напомним, во втором квартале в рамках карантина действовало ограничение на оказание медицинской помощи в плановом порядке. С 1 августа плановая медицинская помощь в клиниках страны возобновлена, поэтому в августе-сентябре наблюдается рост потребления медицинских услуг населением в пакете ОСМС.

НАО «Фонд социального медицинского страхования»

филиалпо Атырауской области

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