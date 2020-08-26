Кто готов ко второй волне?

В Атырауской области создается резервный фонд, где будет накапливаться дополнительный запас лекарственных средств на случай второй волны пандемии Covid-19. При расчете на 600-тысячное население данного объема медикаментов должно хватить на два месяца, утверждают ответственные лица.

Всего в Атырау функционируют четыре аптечных склада, где в надлежащих условиях хранятся препараты, которые после, согласно заявкам, отпускаются местным аптекам для розничной реализации и другим медицинским учреждениям. По словам руководителя отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области Слушаш Куангалиевой, ими проводится ежедневный мониторинг на наличие в аптеках жаропонижающих, антибактериальных и противовирусных препаратов.

На сегодня на крупном складе ТОО «Инкар» хранятся 18 тонн медикаментов из Российской Федерации на сумму 164 млн 923 тыс. тенге, а также из Индии — на 29 млн 620 тыс. тенге. В основном это препараты, которые пользуются большим спросом у населения. До конца года на 500 млн тенге в область должно поступить около 5 млн штук медицинских изделий и препаратов по линии СПК «Атырау». Созданный стабилизационный фонд лекарств и медицинских изделий Атырауской области будет отпускать лекарства по ценам, не превышающим предельно значимые и установленным Правительством республики.

— Сегодня в области насчитывается 314 аптек, 223 из которых находятся в городе, остальные — в районах, — сообщила Слушаш Куангалиева. — Медикаменты туда поставляют ТОО «Инкар», ТОО «Медфармимпорт», ТОО «СТОФАРМ». Сами аптеки не могут хранить у себя лекарства, поскольку у них нет больших складов. Медикаменты в Атырау доставлены самолетом, а также автотранспортом, в общей сложности 100 тонн. Поставка продолжается.

Во время ажиотажа с лекарствами, с которым население Атырауской области столкнулось в июне-июле, потребность в них выросла в три раза. Поэтому между акиматом, фармобществом и департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг был заключен меморандум о выдаче лекарственных средств покупателям только на основании курса лечения и сдерживании предельной стоимости на них.

Dari.kz принимает жалобы

По словам Слушаш Куангалиевой, информацию о лекарствах можно получить в мобильном приложении Dari.kz, там же ознакомиться с инструкцией к препарату. И даже пожаловаться на стоимость медикаментов, если она превышает официально разрешенную. Сегодня в республике 6 478 наименований лекарств имеют фиксированную цену.

— Аптеки сегодня отпускают медикаменты строго по рецепту врача, покупатели в свою очередь должны требовать чек, — отметила специалист.

Как известно, Министерство здравоохранения одобрило включение в протокол диагностики и лечения КВИ таких препаратов, как парацетамол, ибупрофен, ривароксабан, апиксабан и дабигатран. Для этого при наличии симптомов, схожих с проявлениями коронавирусной инфекции, нужно обратиться к участковому врачу, который назначит лечение и выпишет электронный рецепт на наиболее подходящие препараты. Далее, предъявив рецепт и документ, удостоверяющий личность, пациент сможет получить лекарства бесплатно в аптеке при своей поликлинике. В случае если выписанных медикаментов не окажется в наличии, больной должен будет обратиться в контакт-центр «СК-Фармация» по номеру 1439.

Бесперебойная доставка

Заведующая городской аптекой «Зерде», которая в Атырау открылась в июне этого года, Молдир Кожабекова рассказывает, что если в период пика заболеваемости Covid-19 они обслуживали 400 человек в день, то сейчас — уже 150-200. В основном люди сегодня, впрочем, как и раньше — в период летнего сезона, обращаются за противоаллергическими и противовирусными препаратами. Спал высокий спрос на антибиотики и жаропонижающие.

— В период ажиотажа на лекарства люди занимали очередь в аптеку с четырех утра, — вспоминает Молдир. — Хотя у нас действуют четыре кассы, чувствовался большой наплыв людей. Среди них были и те, кто покупал медикаменты для своих родных, находящихся в больнице, закупались у нас и волонтеры, говорят, и из районов приезжали. В тот момент даже на аптечных складах лекарств не было, а сейчас все налажено. Мы ежедневно подаем заявки на медикаменты, «Инкар» доставляет на следующий же день, а если заказывать в Актобе, то доставку нужно ждать один-два дня.

Сулу Апешева вспоминает, как в период эпидемии, когда у аптек выстраивались огромные очереди, нужные лекарства она заказывала в соседней Астрахани.

— В конце июня мы всей семьей слегли с высокой температурой, присутствовала слабость, потеря аппетита. Словом, у нас были все признаки коронавирусной инфекции, — делится с нами Сулу. — Пошли за лекарствами в аптеку, а там даже парацетамола нет. Тогда одна знакомая посоветовала найти в Инстаграме объявления, где предлагали привезти лекарства из Астрахани. Я даже нашла тех, кто привозил препараты из Волгограда и Оренбурга. Через пару дней после заказа у нас уже были российский парацетамол, «Тромбо АСС», «Клексан» и другие препараты. Говорят, что страна готовится ко второй волне, я очень надеюсь, что все минусы учтены и что нам больше не придется заниматься самолечением. А самое главное, нужные медикаменты будут доступны.

Динара КАНБЕТОВА

Фото иллюстративное