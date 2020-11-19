Искусственный интеллект поможет выявить рак

По словам директора Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Диляры Хайдаровой, за последние четыре года в Атырау наблюдается снижение динамики в регистрации онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

Директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук Диляра Хайдарова во время рабочего визита в Атыраускую область выступила на заседании координационного совета с участием заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой.

профессор Диляра Хайдарова

— Положительный показатель связан с укреплением сферы в последние годы 26 специалистами. Если раньше больные ездили в Алматы для лечения, то ныне пациентам с онкологическими заболеваниями качественная помощь оказывается и в местных медицинских центрах. Медицинские учреждения Атырау оснащены самым современным оборудованием. Есть возможность для проведения сложных хирургических операций, — отметила Д. Хайдарова.

По словам руководителя управления здравоохранения Атырауской области Асхана Байдуалиева, в Атырау среди онкологических заболеваний наиболее распространены рак молочной железы, легких, желудка.

— Поэтому медицинские учреждения оснащены оборудованием, дающим возможность раннего диагностирования, обследования и проведения сложных операций. Замечу, что здание главного онкологического диспансера старое. Сейчас по данному вопросу готовится соответствующее предложение руководителю региона, — сказал А. Байдуалиев.

Кстати, в Атырауской области все медицинские учреждения подключены к общей системе. Благодаря этому результаты томографии, ренгтен-обследования в городе и районах можно собирать и обрабатывать в единой базе данных. Еще одна хорошая новость — сегодня в Атырау злокачественные опухоли можно выявлять с помощью искусственного интеллекта.

— Искусственный интеллект дает возможность выявлять злокачественные опухоли на максимально ранней стадии. Если нам удастся продлить на 5-6 лет жизнь раковых больных, это уже большое достижение, — заявил А. Байдуалиев.

По словам Диляры Хайдаровой, при раннем выявлении злокачественной опухоли специалисты смогут помочь больному на 70-80%.

— Поэтому призываю граждан заботиться о своем здоровье, своевременно проходить скрининг, — обратилась через СМИ главный онколог, поручив проводить на высоком уровне работы по организации скрининг-обследования в поликлиниках.

Напомним, в Казахстане скрининг-обследование на предмет опасных заболеваний проводятся с 25 лет. Среди женщин обследования проводятся: на рак шейки матки – в 30-35 лет, рак молочной железы – в 50-60 лет. Медицинский скрининг против рака железы мочевого пузыря среди мужчин — в 50-54 и в 58-62 года.

Проверка рака желудка и пищевода для всех осуществляется, начиная с пятидесяти лет. А обследование на рак печени пациент может пройти в любом возрасте. В Атырауской области на онкологическом учете состоят 4 500 больных. За последний год злокачественные опухоли обнаружены у 1 150 человек.

В ходе рабочей поездки в Атыраускую область специалисты Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии побывали в областном онкологическом диспансере, провели консультации по лечению находящихся там пациентов и провели мастер-классы для местных врачей.