Инфекционная больница модульного типа строится в Атырау

В рамках подготовки к возможной второй волне пандемии Covid-19 в Атырау идет строительство инфекционной больницы модульного типа на 200 мест. Объект, в возведении которого задействовано 900 человек, планируется сдать в эксплуатацию в октябре.

Медучреждение рассчитано на 180 стационарных мест и на 20 мест интенсивной терапии, передает региональная служба коммуникаций. Строительство ведется по заказу областного акимата за счет спонсорской помощи компании ТОО «BI Industrial» по поручению компании «Норт Каспиан Оперейтинг».

По словам строителей, больница будет оснащена современным оборудованием и обеспечена средствами индивидуальной защиты. Она будет состоять из административного, медицинского, диагностического, операционного и реанимационного блоков, а также пяти отделений галерейного типа. В новой больнице предусмотрено 56 двухместных, 16 трехместных и 6 одноместных палат, имеющие отдельные выходы на улицу. Кроме того, будут установлены специальные указатели для медиков и больных. Учреждение разделено на «грязную» и «чистую» зоны. По словам строителей, учтены все санитарно-гигиенические нормы для передвижения пациентов и медработников.

Посетивший строительную площадку будущей инфекционной больницы аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов поручил руководителям управления строительства и здравоохранения ежедневно проверять дальнейший ход возведения объекта.

Напомним, в Кульсары также идет строительство центральной районной больницы на 275 мест.