Где ты, здоровый расчет?

Что мешает государственным больницам, поликлиникам и диспансерам Атырауской области конкурировать с частными? Нежелание или неумение? На этих моментах был сделан акцент во время нашего интервью с директором Атырауского филиала НАО «Фонд обязательного социального медицинского страхования» Сабитом Куралбек.

Сабит Раимбекович был направлен работать в нашу область в начале января 2020 года, как только в стране стартовала система медстрахования. Выпускник Карагандинского государственного медицинского университета, он также имеет диплом экономиста, был директором Алматинского областного филиала фонда, работал старшим менеджером в НАО «ФОМС». То есть достаточно хорошо знает систему медстрахования, о которой в Казахстане говорят уже шестой год. Чтобы еще раз разъяснить функции медстрахования, интервью с Сабитом Куралбек мы начали с самой сути: для чего в Казахстане введен фонд медстрахования?

— Медицина – одна из стремительно развивающихся отраслей экономики. Практически ежегодно меняется методика лечения, вводятся новшества. Технологии шагнули далеко вперед, сегодня ученые говорят уже о нанотехнологии, и мы можем лечить такими способами, о которых десять лет назад и не мечтали. Медицина меняется каждый год примерно на 20 процентов. Получается, что каждые пять лет она полностью обновляется, а это требует очень больших расходов. Если бы все затраты по здравоохранению переложили на плечи республиканского бюджета, мы бы оказались в тупике. В последние годы недовольные качеством бесплатной медицины граждане все чаще стали обращаться в платную сферу. Поэтому введение системы медстрахования стало закономерным.

— Про медстрахование мы со страниц своей газеты пишем уже лет пять, но все равно чувствуется недопонимание даже в числе работающих людей, которые систематически делают отчисления.

— Согласен с вами. Порой складывается впечатление, что сами директора больниц и поликлиник не до конца вникли в суть реформирования.

Когда я работал в другом регионе, мы практиковали такой метод работы — выезжали в районы, собирали в сельском клубе активистов, директоров школ и учителей и разъясняли принципы страхования. Те, в свою очередь, доносили их до родителей во время собраний и встреч. Очень эффективная мера была. До этого осведомленность была на 35 процентов, а через небольшой промежуток времени про то, как будет работать медстрахование, уже знали в два раза больше людей – 67 процентов. Мы в этом убедились в процессе анкетирования. К сожалению, внедрить эту систему в Атырауской области не успели — началась пандемия со всеми вытекающими отсюда последствиями. Руководители медучреждений области оказались не столь активны, мало заинтересованы заработать за счет фонда медстрахования. Мы, как говорят казахи, «алдына ас қойдық, екі қолын бос қойдық», то есть дали удочки, а рыбу они должны наловить сами.

Но они до сих пор делают все по инерции, считая, что если это государственное учреждение, то без денег их не оставят.

— Что необходимо делать директорам медучреждений, чтобы получить деньги из ФОМСа?

— Обязательное социальное медицинское страхование позволяет пациентам выбирать амбулаторию не только из списка государственных поликлиник, но и частных. Причем место прописки не имеет никакого значения. Человек может проходить лечение и осмотры там, где ему больше нравится, без ущерба качеству и лишних расходов. Таким образом, Минздрав решает проблему загруженности врачей в государственных учреждениях, очередей, доступности медицинских услуг и создает здоровую конкуренцию между организациями.

Директорам поликлиник и больниц надо сделать привлекательным свое медучреждение. Чтобы прием врача длился не три часа в день, а шесть часов — до обеда или после. Тогда не будет очередей, и пациент не уйдет в частную клинику. Врачам и всему персоналу надо платить хорошую заработную плату, чтобы они не бегали по всему городу в поисках дополнительного источника дохода. Те услуги, которые были платными, например, некоторые виды анализов, сделать за счет ФОМС. Но самое главное – надо улучшать сервис, то есть сделать медучреждение удобным для пациентов. Сейчас есть выбор, и человек может уйти туда, где лучше. То есть, к примеру, проживая в мкр. «Балыкши», он может получать услуги, например, в поликлиниках в мкр. «Привокзальный» или «Алмагуль».

— А что делать с руководителями, которые «не берут» готовые деньги?

— Я предлагал провести среди директоров больниц и поликлиник, а также их заместителей внутреннее обучение менеджменту, чтобы они прошли курсы, а потом оценить их работу, кто насколько понимает систему медстрахования, помочь им составить медиаплан. Но за один год в области поменялось три руководителя облздрава, работы очень много, специалистов не хватает, идет подготовка ко второй волне пандемии. А между тем, деньги остаются неосвоенными, а это свидетельствует о том, что те услуги, которые человек может получить бесплатно, оплачиваются им из своего кармана.

— Даже если сделал отчисление в ФОМС?

— Даже если сделал.

— Сабит Раимбекович, можете назвать те медучреждения, которые уже хорошо вникли в новую работу, и тогда станет ясно, кто из руководителей не понимает сути реформы.

— Я бы мог отметить работу поликлиник №№1, 3, Геологская поликлиника тоже выстроила работу таким образом, чтобы платные виды услуг сделать бесплатными. Например, в 2019 году за счет платных услуг поликлиника №3 г. Атырау заработала 28 млн. тенге. В этом году она заработала столько же, но деньги им поступили из фонда, а для пациентов эти услуги они сделали бесплатными. То есть поликлиника старается быть привлекательной для своих пациентов.

Доступно стало многое

— Какие виды услуг раньше были платными, а сейчас их возмещает ФОМС?

— Перечень бесплатных амбулаторных услуг и лекарств увеличился с 298 наименований до 659. Для взрослых — 127 видов услуг, это 42 группы заболеваний, в которые входят около трехсот диагнозов. Еще 34 детские услуги, туда входят 65 групп заболеваний и порядка семисот диагнозов. Вот по этим наименованиям каждый застрахованный гражданин Казахстана имеет право получить бесплатно услуги, лечение и лекарства. То есть спектр болезней, которые мы можем вылечить за счет средств фонда, увеличился более чем в два раза. Для населения стали бесплатными дорогостоящие консультационно-диагностические услуги, медицинская реабилитация и восстановительное лечение. С введением медстрахования стала доступной паллиативная помощь. Если раньше безнадежные больные оставались один на один со своей бедой, то сейчас мы оплачиваем их услуги по уходу на дому. У каждой поликлиники есть заинтересованность вести уход за такими больными, так как оплачивается помощь каждому пациенту. Хочет поликлиника заработать – пожалуйста, найдите на своих участках таких беспомощных, безнадежных больных и проявите заботу. Фонд за это заплатит. Также оплачиваются некоторые виды стоматологических услуг. Поликлиника может заключить сколько угодно договоров на предоставление услуг, если таковыми сами не располагают, и не ограничиваться только своим городом. Например, поликлиника №3 г. Атырау может заключить договор с клиниками Нур-Султана, Алматы или Шымкента. Если человек, прикрепленный к поликлинике №3, заболеет, он может найти в столице клинику, с которой заключен договор, и пройти там курс лечения.

— А как узнать, что моя поликлиника работает в системе ОСМС, и я могу получить бесплатно те услуги, которые раньше были платными?

— Очень просто. Идете в регистратуру поликлиники и просите предъявить им перечень услуг, которые они предлагают получить за счет средств ФОМС.

— А если нет такого перечня?

— Значит, поликлиника плохо работает и надо уходить оттуда, поискать такое учреждение, услуги которой оплачивает ФОМС. А та поликлиника, откуда вы ушли, обречена на провал. Не спешат наши поликлиники и больницы перестраиваться. Мы уже почти 30 лет живем по правилам рыночной экономики, а государственные учреждения до сих пор стараются самоотстраниться, считая, что бюджет их поддержит. Теперь этого не будет. Система медстрахования должна заставить поликлиники и больницы работать по-новому.

Хорошую встряску им могут дать частные клиники. Из 59 частных компаний, которые зарегистрированы в Атырауской области, 27 уже участвуют в системе ФОМС — и это только начало. Если раньше из 22 видов бесплатных услуг частные клиники брали только 3-5, это, в основном, была диагностика, то сейчас берут даже вызовы по четвертой категории по линии поликлиник. Это хорошо. Теперь государственные поликлиники должны постараться сохранить свой контингент.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение к 2023 году сделать заработную плату врачей в два с половиной раза больше средней по стране. Например, если в третьем квартале 2020 года средняя зарплата по Казахстану была 204 тысячи тенге, то врач должен получать в среднем более пятисот тысяч. А уже сейчас врачи государственных учреждений Нур-Султана, Алматы, Шымкента получают до 1,2 млн тенге. У нас такого пока, к сожалению, нет. Поэтому до сих пор наблюдается отток врачей из государственных клиник в частную сферу. А ведь по большому счету врачу все равно, где работать. Лишь бы ему хорошо платили и предоставили оптимальные условия труда.

— А не получится ли так, что, экономя средства, администрация не будет направлять своих специалистов на повышение квалификации? Современному врачу это необходимо, ведь без обучения он будет топтаться на месте.

— Если учреждение не будет направлять врачей, медсестер, лаборантов на повышение квалификации, его деятельность быстро свернется. В законе «О медстраховании в Республике Казахстан» прописано, что пять процентов от каждого вида услуг, которые оплачиваются за счет ФОМС, должны быть направлены на обучение. Этого достаточно, чтобы поддержать квалификацию врача. Чаще всего медучреждения приглашают докторов в клинику, это эффективно. Часть средств должна идти на покупку оборудования. Без этого тоже невозможно, так как медицинские технологии стремительно меняются.

О расходах

— Сабит Раимбекович, есть такой контингент людей, который вообще не обращается за медпомощью. Это физически здоровые люди с хорошим иммунитетом. Лишь раз в году они могут пройти скрининг, флюорографию. Эти люди следят за здоровьем, не имеют вредных привычек, делают зарядку, гимнастику и зря не беспокоят врачей. А есть люди, болеющие практически каждый месяц. К своему здоровью они относятся как попало – не следят за своим общим состоянием, переедают, не желают вести активный образ жизни. И та, и другая категория людей одинаково платят в фонд один процент заработной платы. Насколько это справедливо?

— Первый человек, назовем его условно «Правильный», бесспорно, молодец. И даже если он не занимает койко-место в больнице, не сидит в поликлинике на приеме у врача, все равно платит свои проценты, так же, как и второй, условно «Неправильный», на который ФОМС немало расходует. Но все равно «Правильный» будет в выигрыше, даже если будет отчислять больше, чем «Неправильный», потому что у него есть самое бесценное — это здоровье. Наша страховая система поэтому и называется социальная, что на нее могут претендовать все без исключения застрахованные, независимо от того, сколько они отчисляют. Казна для всех общая.

— Некоторые наши граждане рассматривают ФОМС как новый вид налогов. Насколько это верно?

— Вот мы сравниваем, как живут европейские страны и проигрываем. А ведь они отчисляют от своей заработной платы значительно больше нас. Попробую объяснить просто. Если наш человек работает пять дней в неделю с 9 до 18 часов, или сорок часов, то весь понедельник он работает на разные отчисления – в пенсионный фонд, медстрахование, а также налоги, проф­союзные или партийные взносы. Остальные четыре дня, со вторника по пятницу – уже на себя. За рубежом человек трудится на отчисления два дня — понедельник и вторник, и только три дня на себя. Ощущаете, какая колоссальная разница, какие огромные средства идут в бюджет и фонды?! Поэтому у них и медицина хорошая, и дороги лучше и многое другое. Это надо понимать.

— Сабит Раимбекович, во сколько оценивается самая дорогая услуга, которую покрывает медстрахование?

— Прежде хочу сказать, что отечественная медицина достаточно успешно развивается. У нас очень хорошо налажена кардиология, гинекология и другие отрасли. И если механизм ФОМС заработает, то будет еще лучше, так как Минздрав сможет направлять дополнительные средства для развития казахстанской медицины. Все это в интересах каждого из нас. Что касается самой дорогой операции, то это замена обеих желудочков сердца. Стоит она 71 млн тенге и полностью покрывается страховкой.

Марина КУАНЫШЕВА

Фото из архива «ПК», Ануара АБИЛГАЗИЕВА