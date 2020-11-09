Где откорректировать здоровье?

Семь лет обивают пороги акимата г. Атырау представители городского кабинета психолого-педагогической коррекции с просьбой предоставить здание для лечения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, задержкой психического развития и многих других отклонений. Около двух тысяч детей нуждаются в медицинской и педагогической помощи. В итоге им приходится выстаивать длинную очередь в областной реабилитационный центр.

Специалисты городской психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК), которые направляют детей в такие кабинеты, тоже ютятся в четырех кабинетах областного ПМПК и вынуждены принимать детей не полчаса, как положено для особенных людей, а всего десять минут.

Такую ситуацию описала нам директор городской ПМПК Гульрайхан Гумарова, отметившая, что детей, чье здоровье нуждается в коррекции, с каждым годом все больше и больше, а условий для их реабилитации нет.

– Такие коррекционные кабинеты есть во всех районах, а городской акимат не спешит их открывать. Нам приходится направлять детей в областной реабилитационный центр, куда съезжаются ребята со всего региона. В итоге очень много детей остается без коррекционной помощи, а часть вынуждена обращаться в платные центры.

Эту проблему на недавнем заседании областной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике поднимала начальник отдела управления образования Анар Каюпова, отметившая, что на их неоднократные обращения городской акимат не реагирует, объясняя тем, что нет подходящего помещения.

– Специалистов у нас достаточно: есть логопеды, дефектологи, свои психологи. Но работу развернуть не можем из-за отсутствия помещения. В городе очень много детей, которые в силу своей особенности не попадают в коррекционные группы детских дошкольных учреждений и уже в школьном возрасте не могут попасть в специальные инклюзивные классы. Они нуждаются в помощи. Мы готовы им оказать услуги, но не имеем необходимых условий, – сказала Анар Каюпова.

А места есть, и мы готовы подсказать акимату. Например, уже четвертый год пустует здание технической гимназии в так называемом районе «Стройконтора». В свое время это был детский сад, потом сюда перевели СТГ. Со временем для гимназии построили новое здание в микрорайоне «Нурсая», а добротное двухэтажное здание в центре города несколько лет пустует.

Марина КУАНЫШЕВА