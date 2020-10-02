Без права на ошибки

Двадцать две новые машины в ближайшее время пополнят гараж областной станции скорой медицинской помощи.

— Учитывая все ошибки, допущенные при первой волне коронавирусной инфекции, к предстоящей второй мы подготовились основательно, — рассказал в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций директор станции Бауыржан Толеген. – Для этого закуплены средства индивидуальной защиты, которых должно хватить на более чем два месяца. Скоро к нам еще прибудут 22 новых автомобиля, оснащенных современным оборудованием. Всего на станции имеется 42 бригады, 25 из которых работают в городе. Если ранее одной бригаде приходилось обслуживать более 20 вызовов, то с прибытием новых авто их количество должно сократиться до 14, что сэкономит время прибытия по вызову.

По словам Б. Толегенова, в области насчитывается 14 подстанций скорой медицинской помощи, четыре из них находятся в городе, остальные — в районах.

Главный врач Геологской поликлиники Гульжан Сайнова напомнила, что в поликлиниках действуют мобильные бригады. Они ежедневно с 8.00 до 18.00 часов обслуживают пациентов с признаками ОРВИ и КВИ на дому. Также она отметила, что в поликлиниках сегодня продолжается профессиональный осмотр населения в рамках скрининга. Например, у женщин в возрасте от 40 до 70 лет часто наблюдается заболеваемость раком молочной железы, они должны проходить скрининг один раз в два года. Лица в возрасте от 30 до 70 лет 1 раз в 2 года обращаются в поликлинику для раннего выявления артериальной гипертонии, сахарного диабета, глаукомы, онкопатологий, ишемической болезни сердца. К сожалению, среди наиболее распространенных в последние годы заболеваний среди женщин — рак молочной железы, рак шейки матки. К онкологическим заболеваниям, встречающимся у мужчин, относится рак легких и предстательной железы. Что важно, пройдя своевременный скрининговый осмотр, можно предотвратить даже онкологические заболевания.

— Скринингу на раннее выявление рака пищевода и желудка подлежат мужчины и женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет, не состоящие на диспансерном учете, на колоректальный рак — 50-70 лет, на раннее выявление рака предстательной железы мужчины – в возрасте 50-66 лет, — сказала она. — На выявление заболеваний сердечнососудистой системы, сахарного диабета, глаукомы подлежат люди в возрасте 40-70 лет, рака молочной железы — женщины 35-75 лет.

Динара КАНБЕТОВА