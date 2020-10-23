Орак Жауров: «Прежде чем научиться играть, надо научиться слушать»

Ценителям народной музыки хорошо знакомы имена наших земляков, заслуженных деятелей Республики Казахстан Айткали Жаимова, Каримы Сахарбаевой, заслуженной артистки Казахстана Розы Айдарбаевой. Всех их объединяет не только любовь к домбре. Их наставником является известный музыкант, талантливый домбрист, дирижер Орак Жауров.

При этом самому маэстро в свое время тоже очень повезло – его педагогом была народная артистка Казахской ССР Бакыт Карабалина, сумевшая мастерски передать на экране образ Дины Нурпеисовой в одноименном фильме.

Орак Жауров родился в год окончания войны в такой же вот осенний погожий день в селе Томарлы. Отец его Жаур — выходец из села Тайсойган, был рыбаком в Кайыршахтинском округе. Со временем, когда старший брат Орака Малдыбай начал свой трудовой путь, а сестра Капиза поступила в педучилище, Жаур решил переехать в город, и их семья обосновалась на Первом участке.

Орак Жауров: «Чтобы по-настоящему научиться играть на домбре, надо в день, как минимум, пять часов репетировать. Важно играть не самому, а в коллективе, чтобы чувствовать других музыкантов. Современная техника, конечно, хорошо, но надо оставить исконное звучание кюя, искусство игры. Необходимо сохранить традиционную игру. Это в том числе зависит от инструмента. А с этим у нас сложности. Нужен Дом домбры, где бы изготавливались народные инструменты».

Послевоенная жизнь не была легкой, но и радостных моментов было немало. Наш маленький Орак, как и положено, в семь лет пошел в первый класс соседней школы №18, где был музыкальный кружок, куда учительница и записала прилежного мальчика. По пути в школу Орак заслушивался городским радио, вещавшим чуть ли не с каждого фонарного столба. Не новости с полей, не рассказы о передовиках производства привлекали мальчугана, душу его пленили кюи, звучавшие из динамиков. Чтобы подольше слушать музыку, доносившую ему дуновение отрезвляющего ветра, красоту вольной степи и торопливый бег аргамака, Орак старался идти как можно медленнее. Звучание домбры ласкало душу будущего музыканта. Позже Орак разузнал у учительницы по музыке адрес Дома пионеров, где обучали игре на инструменте, а уже оттуда он попал в музыкальную школу.

Жаур не мог отказать сыну в желании учиться играть на домбре и на свои скромные сбережения купил ему хороший инструмент, который и определил всю его дальнейшую судьбу. И после окончания 8 класса вопрос: «Куда пойти учиться Ораку?» в семье не стоял. Конечно, музыке и только музыке. Жаурову очень повезло: как раз за три года до окончания им школы, а именно в 1958 году, в Гурьеве открылось музыкальное училище. Превосходный музыкант и непревзойденный организатор Сейлхан Кусаинов со своей супругой кобызисткой Раушан Нурпеисовой смогли собрать хороших педагогов и открыть прекрасное учебное заведение, одним из студентов которого в 1961 году стал Орак Жауров. А из городского радио продолжали звучать прекрасная музыка и песни. Отец Орака часто приглашал к себе гостей, и здесь за дастарханом велись неспешные беседы о казахской народной культуре, о терме и жырау, а в перерывах между бешбармаком и чаепитием Орак играл на домбре или пел для гостей. Это были первые серьезные слушатели и критики начинающего домбриста. Так полновластно в жизнь молодого человека вошла МУЗЫКА!

В 1965 году сразу после окончания Гурьевского музыкального училища Орак Жауров поступил в Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы – единственное в то время в республике высшее учебное заведение для музыкантов. Ему, ученику таких блистательных педагогов Гурьевского музучилища, какими были Иосиф Колтайс, Борис Ишханов, Борис Топчевский, это не составило особого труда. Но самая большая удача ждала Орака впереди – его педагогом стала наша землячка, народная артистка Казахстана, профессор Бакыт Карабалина, которая сразу разглядела в пареньке талант, способности и уже на первом курсе определила его в государственный оркестр казахских народных инструментов имени Курмангазы. А дирижировал тогда оркестром сам Ахмет Жубанов!

Для молодого домбриста это стало прекрасной школой, ведь еще вчера он слушал блистательную игру оркестра по радио и даже представить не мог, что совсем скоро сам будет в его составе. Теперь же рядом с ним локоть к локтю сидели народный артист Казахстана Рустембек Омаров, заслуженный артист Казахстана Гайнолла Исмагулов, заслуженный деятель искусств Казахстана Самиголла Андарбаев. А в педагогах в консерватории, кроме Бакыт Карабалиной, были народный артист СССР Шамгон Кажыгалиев и народный артист КазССР Алдаберген Мырзабеков. В отношении педагогов Ораку Жаурову очень повезло, но и требования к игре у них, соответственно, были очень высокие.

Орак Жауров: «Свой первый кюй я написал по просьбе Аскара Харесова. Я его всегда уважал и ценил. Он очень многое сделал для развития культуры нашей области. Так вот, Аскар попросил меня написать кюй, сказал, у тебя, мол, большой опыт работы в учебных заведениях, в оркестрах. И мой первый кюй Аскар Харесов назвал «Бой тұмарым Томарлым» в честь села, где я родился. Всего у меня шесть кюев».

После получения диплома в 1970 году Орак Жауров вернулся в родной город, начались трудовые будни в оркестре имени Дины Нурпеисовой и преподавательская деятельность в Гурьевском музыкальном училище. Затем его пригласили на должность директора музыкальной школы имени Курмангазы. В разные годы Орак Жауров возглавлял Гурьевское музыкальное училище. В 1981 году музыканта пригласил на работу в Казахскую национальную консерваторию народный артист СССР Шамгон Кажыгалиев. В оркестре он был домбристом и преподавал в консерватории на кафедре дирижирования. В числе его учеников были деятель культуры, сын народного артиста Казахстана Рыспая Габдиева Мухаддас Габдиев и Рахат Мадреев, который впоследствии стал заслуженным деятелем культуры Республики Казахстан. Затем он работал заместителем директора по учебной части музыкального училища имени П. Чайковского города Алматы.

Орак Жауров принимал непосредственное участие в переезде Гурьевского музыкального колледжа на новое место. Как вспоминает Орак Жауров, это было заброшенное здание. Пришлось все делать самим — комплектовать кабинеты, перевозить крупногабаритные инструменты, подбирать штатное расписание с учетом того, чтобы здесь смогли бы работать приглашенные из Алматы известные музыканты. Работая в учебных заведениях, Орак Жауров подготовил несколько учебников теории для студентов музыкальных колледжей.

Практически всю работу по переезду и смене всей структуры работы учебного заведения провел Орак Жауров, а в 2000 году возглавил оркестр народных инструментов «Нарын» при филармонии, которая в те годы тоже была без своего здания, и репетиции приходилось проводить в клубе санатория «Атырауский». Вот такие трудности преодолевал влюбленный в музыку человек.

Тогда филармонией руководил прекрасный организатор Аскар Харесов, который сумел создать для музыкального коллектива все условия, лишь бы люди творили, радовали слушателей и зрителей. И при оркестре «Нарын», художественным руководителем и главным дирижером которого был Орак Жауров, появился ансамбль кобызистов, началось сотрудничество с иностранными музыкантами, наши артисты стали выезжать за границу. И даже предстояла поездка в Голливуд по приглашению. Уже шла большая подготовительная работа, успешно шли переговоры, как в сентябре 2001 года в США случился теракт, и поездка не осуществилась.

13 лет проработал Орак Жауров в оркестре «Нарын», посетив со своим коллективом многие страны Европы и Азии, побывав на многих фестивалях, пропагандируя казахскую народную культуру, а в 2014 году его, как опытного музыканта с большой школой, как хорошего организатора, умеющего подбирать кадры, составлять репертуар, пригласили на должность главного дирижера Академического оркестра имени Д. Нурпеисовой. А это уже совершенно другой коллектив: если в «Нарыне» упор делался на национальные инструменты, то в оркестре Дины звучали классические. Соответственно, должен быть другой репертуар. Когда именно Орак Жауров возглавил оркестр имени Дины Нурпеисовой, коллективу удалось посетить с гастролями многие европейские страны, знакомя мир с казахской народной музыкой.

Сейчас музыкант на заслуженном отдыхе, живет в своем любимом городе Алматы, но часто приезжает на свою малую родину. Здесь близкие сердцу места, здесь продолжают работать два профессиональных оркестра, в развитие которых он вложил немало усилий. Здесь живут его родные, его коллеги и ученики. И конечно, ярко будет отмечен юбилей артиста, 75-летие, с чем мы его от всей души поздравляем!

Орак Жауров: «Кюйши — это импровизатор. Если вы будете внимательно слушать один и тот же кюй, но в разном исполнении, то уловите, что у всех свое прочтение. Вроде и ноты те, и звук такой же, а все равно отличается. В этом и уникальность казахского кюя. Поддерживаю предложение Президента Касым-Жомарта Токаева, что надо в школах вести уроки домбры. Это правильно. Но прежде чем научиться играть, надо научиться слушать…»

Марина КУАНЫШЕВА