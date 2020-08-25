Тыныс Бисалиев: «Я последним вышел с пустым баллоном. 4 августа»

Он, как победитель многих мировых и международных первенств по джиу-джитсу, прекрасно знает, что такое упорная борьба. И увидев, как врачи борются с коронавирусной инфекцией, назвал их настоящими батырами. Он же и стал последним из волонтеров-спортсменов, вышедших из так называемой «красной зоны» Атырауской областной больницы с пустым кислородным баллоном.

Об этом – наша беседа со знаменитым в Атырау спортсменом Тынысом БИСАЛИЕВЫМ.

Взгляд в сорок лет

— Тыныс, как вы решили стать волонтером — носить кислородные баллоны и бесстрашно заходить в «красную зону»? Не боялись заразиться?

— Знаете, я с десяти лет занимаюсь единоборствами: карате-кёкушинкай, вольной борьбой, боксом, самбо, боевым самбо, дзюдо, қазақ қүресі, кикбоксинг. Тренировался у таких знаменитых тренеров, как Кумар Джаманбаев, Юрий Тян, Сулико Козонов, Кошкарбай Табынбаев, Мурат Утебалиев, Сагиндык Мекеев. И впервые в своей жизни и в истории Атырауской области в 2004 году выиграл чемпионат Азии по джиу-джитсу. Спустя четыре года стал серебряным призером чемпионата Азии. Много занимался, оттачивал свое мастерство. В 2016 году в Абу-Даби (ОАЭ) получил бронзу на чемпионате мира по джиу-джитсу среди профессионалов, годом позже стал серебряным призером чемпионата Азии, а в 2018-м — двукратным чемпионом Казахстана. На чемпионате Азии в Кыргызстане, став серебряным призером, завоевал путевку на чемпионат мира в Чехию, где позже, выступая в двух разделах, сперва добыл бронзу, а затем долгожданное золото. В сорок лет. Почему я все это перечисляю? Нелегко достичь таких высот в спорте! Это на самом деле тяжелый труд. Вообще, трудность джиу-джитсу в том, что его, как вид спорта, надо четко понимать. И я его понял и полюбил. Джиу-джитсу открыл мне глаза на мир единоборств, где можно полностью драться и бороться.

В зоне особого влияния

— Вот я побывал в «горячей точке» — областной больнице в разгар пандемии и сам убедился, как это все нелегко: лечить, лечиться, бороться за жизнь. Как я туда попал? 17 июля услышал от знакомых, что люди якобы «толпами» умирают в облбольнице. И что тамошним медикам нужна разная помощь, в том числе и рабочая. Сам недавно переболевший пневмонией, я решил, что пойду помогать. ­ 18 июля заступил на дневное дежурство в «красную зону». А «красная зона» — это страшная война между жизнью и смертью. Кислородные баллоны для меня вообще не тяжелы — я же физически крепкий спортсмен. Тем более сам добровольно пришел туда и ничего не боялся. Так вот, в больнице я повидал много чего страшного. Не смею рассказывать подробности, просто отмечу: нужно себя беречь, не ходить на массовые мероприятия, соблюдать санитарные требования. Теперь мы все так живем, и тут ничего не поделаешь. Но что хочу сказать: врачи – самые настоящие батыры в сражении с ковидом. А медсестры и санитарки – супербатыры, которые чаще всего выигрывают в этой мировой эпидемиологической войне с абсолютно невидимым врагом.

Знак сакуры

— Знаете, есть такое предание о враче Сиробэ Акаяме. Он однажды заметил, что ветки больших деревьев в бурю сломались, а ветки сакуры, поддавшись силе, согнулись, затем поднялись и уцелели. Мы с учениками по джиу-джитсу используем по-своему это предание, и оно помогает в учении, а затем и в состязаниях. Но уверен, что свежо, как говорится, это предание и сегодня, когда в пик коронавируса все оказались под его натиском. И мы, спортсмены, пришли на помощь. Все спортивные федерации области помогали — порядка двадцати команд. А обычные атыраусцы — не спортсмены, а просто неравнодушные люди – поддерживали нас, волонтеров, обеспечивая средствами индивидуальной защиты, а больных — кислородом. И это тоже посильная помощь!

— Какие у вас были чувства, когда уже сказали: «Помогать не надо, больных все меньше и меньше»?

— Конечно, мы были рады! Я последним вышел с пустым баллоном 4 августа и заметил, что больных действительно стало намного меньше.

— Тыныс, а как вы поддерживаете физическую форму на карантине?

— Все это время я поддерживаю свою физическую форму и всем советую начать с легкой пробежки. Пользуясь случаем, всем спортсменам хочу пожелать не пасть духом во время этой пандемии и верить в себя. Ничего не бояться. И делать физзарядку!

Надежда ШИЛЬМАН

Фото из архива Тыныса БИСАЛИЕВА