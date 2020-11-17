Как связать настроение

Оригинальные мягкие игрушки-зверушки своими руками создает жительница Атырау Жания Хабирова. От ее работ в восторге не только близкие и знакомые, но и подписчики в социальных сетях, куда она выкладывает фото своих «героев».

Вязанием игрушек 57-летняя Жания Хабирова увлеклась три года назад. Взяв в руки крючок и пряжу, наша героиня для интереса попробовала связать игрушку. В итоге получился очень даже красивый зайчик, а потом мишка, лисичка, мышонок, жираф, бегемотики… Жания даже не помнит, сколько работ было создано ею за эти годы.

— Я вяжу каждый день, без выходных. Процесс доставляет мне только удовольствие, это меня успокаивает. Хотя заказов из-за карантина почти нет, я не перестаю вязать — душа требует, — смеется Жания. ­ – Вообще, мое творчество началось с корзинок, которые я мастерила из газеты. Свои работы я выставляла на ярмарках рукодельниц. Мои клиенты заказывали у меня корзины «Шашу» для семейных праздников. Также проводила мастер-классы на своем YouTube-канале, где за моими публикациями следят около десяти тысяч подписчиков. Позднее я полностью посвятила себя игрушкам.

На создание одной игрушки у Жании уходит один день. Много времени занимают детали: платья, накидки, крошечные сумочки, зонтики, банты, подтяжки. Мастерица думает над дизайном, старается одевать своих игрушек модно. Сейчас зверушки «готовятся» к холодам: хозяйка вяжет для них пальто, шапки, шарфы. Пряжу Жания заказывает в Алматы – турецкую и иранскую. В преддверии Нового года коллекцию игрушек Жании пополнит символ предстоящего года – бычок.

— Одну игрушку я могу шить до самого утра. Не успокоюсь, пока не закончу. Наслаждаюсь результатом своего творчества. В каждую игрушку вкладываю душу. Продавать их – не главная моя цель. Они могут месяцами лежать у меня в доме и уйти в один момент. Однажды я за три часа продала игрушки на сумму 100 тысяч тенге, — говорит она.

Наша героиня не стоит на одном месте, обучается у опытных мастериц, участвует в мастер-классах, расширяет кругозор, старается быть в тренде. Недавно у Жании появились новые виды игрушек – зефирные. Их вяжут из велюра, и зверушки получаются пушистыми, мягкими, как свежий зефир.

Жания также активно ведет блоги в социальных сетях, выставляет посты в Instagram, Facebook, снимает видео для YouTube.

— Вначале мне было трудно разобраться с интернетом. Приходилось беспокоить детей, расспрашивая обо всем. Не хотела отставать от современного мира. И вскоре научилась заказывать необходимые инструменты через интернет-магазины. Открыла свой канал в YouTube, который дает мне небольшой доход. А фото своих готовых игрушек я выкладываю в Инстаграм. Чтобы они получились яркими, приобрела фотоаппарат, штатив, телефон хорошего качества. Перед тем, как фотографировать, создаю красивый фон, затем пишу подходящий текст. Это целое творчество, — рассказывает наша собеседница.

Наша героиня родом из Астраханской области. Еще в школьные годы ее семья переехала на историческую родину в Атырау. Здесь Жания вышла замуж, у нее трое взрослых детей, четверо внуков. В разные годы она работала кассиром, секретарем-референтом в облисполкоме, в областном управлении физической культуры и спорта. Пятнадцать лет назад стала домохозяйкой и полностью посвятила себя творчеству.

Жания хочет, чтобы ее дело продолжили внучки.

— Они еще маленькие, старшей – всего 9 лет. Уже сейчас во время работы я сажаю их рядом и показываю, как правильно вязать. Свое мастерство хочу передать им, мечтаю, чтобы это дело стало семейным и продолжалось, — заключает наша собеседница.

В планах Жании – открыть собственный магазин игрушек и сувениров.

Ляззат САЛИМОВА