Если криминалист – романтик

Как полицейские выяснили, кто жестоко убил пожилых супругов в Курмангазинском районе? Что помогло установить садиста, зверски расправившегося с молодой матерью и грудным ребенком?

Мы встретились с главным криминалистом департамента полиции Атырауской области подполковником полиции Светланой ТИМОШИНОЙ, на счету которой десятки проведенных исследований, которые помогли раскрыть ряд громких преступлений.

Еще в школе Светлана Тимошина зачитывалась книгами о Шерлоке Холмсе, интересными были уроки биологии, химии, нравилось исследовать, анализировать. В 1991 году девушка окончила медицинское училище по специальности «медицинская сестра». Но из головы все не выходило желание посвятить свою жизнь сфере криминалистики, родители настрой поддерживали. В 1996 году после окончания химико-биологического факультета университета имени Досмухамедова ее приняли на службу в органы внутренних дел.

К вопросу о мужской профессии

— Ты трупов не боишься? — первое, о чем спросили новичка, едва переступившего порог отдела экспертно-криминалистического отдела.

— Нет, — покачала головой Светлана. Ну, какой может быть страх, если она училась на медсестру?

Светлана Тимошина стала экспертом-биологом экспертно-криминалистического управления ГСК (Государственный следственный комитет). Молодой специалист прошла первичную стажировку по исследованию следов биологического происхождения, самостоятельно освоила методику исследования волокнистых материалов. Потом в связи с реформированием системы правоохранительных органов республики Тимошину перевели в УВД Атырауской области. А в 2002 году она получила диплом Международного юридического института при Министерстве юстиции Российской Федерации. Кстати, у Светланы Ибрагимовны все дипломы с отличием. За время работы в криминалистической службе она получила допуски на самостоятельное производство исследований наркотических, сильнодействующих и специальных химических веществ, а также исследования по дактилоскопии и холодному оружию.

— Светлана Ибрагимовна, действует стереотип, что криминалист — исключительно мужская профессия. Вы — единственная женщина-криминалист в департаменте полиции.

— Важен характер, ответственный подход к делу, исполнительность, дисциплина. Это должно быть в крови человека, независимо от того, мужчина он или женщина. Многие, даже представители сильного пола, приходят на эту работу и уходят. Да, не каждая женщина вынесет даже осмотр места преступления. Надо уметь владеть собой, впечатлительным тяжелее.

Капля пота

— А к чему нужно быть готовым при вашей работе?

— Помимо устойчивости к стрессовым ситуациям, важно быть готовым к постоянному самообразованию, — считает криминалист. — Знаете, эксперт должен постоянно совершенствоваться. Вот даже каталог по определению цвета меняется, появляются определения новых оттенков. Все это так интересно.

Сейчас главный криминалист Тимошина больше занимается аналитикой, но если потребуется, тоже выезжает на осмотр места преступления. Особенно когда речь идет о тяжких преступлениях. Как известно, криминалисты первыми приезжают на место преступления, чтобы собрать все следы, оставленные преступником. Это могут быть и отпечатки пальцев, и волосы, и сперма, и даже запах.

— Со всех поверхностей можно взять следы? Можно ли через окурок вычислить преступника?

— Практически с любой поверхности. И через окурок обязательно вычислят, ДНК-профиль человека в биологических следах индивидуален, неповторим и имеет очень высокое доказательственное значение.

Конечно, преступники всегда стараются замести следы. Как? Разными способами, в зависимости от характера преступления и способа его совершения. Начиная от обычного стирания своих следов тряпкой, заканчивая поджогом помещения. И талант криминалиста — обнаружить следы преступления, повести следствие в правильном направлении.

Светлана Ибрагимовна принимала участие в исследовании микрочастиц, изъятых на месте преступлений по резонансным уголовным делам. Так, например, удалось раскрыть жестокие убийства пожилых супругов в частном доме в Курмангазинском районе и женщины с младенцем в центре города Атырау. При контакте убийц с жертвами на одежде или теле потерпевших остались микроволокна, в том числе одежды. Обнаруженные микрочастицы подозреваемых и потерпевших помогли в изобличении преступников. Уголовные дела были направлены в суд, и нелюди получили по заслугам, получив длительные сроки лишения свободы.

— Светлана Ибрагимовна, какие из улик являются самыми важными?

— В принципе, при расследовании уголовного дела важна любая улика. Однако основными следами, имеющими повышенное доказательственное значение, являются следы пальцев и биологические следы — ДНК. Отмечу, этот вид исследований в последнее время получил наибольшее распространение.

Оружие для криминалиста

— Сбор доказательств, исследования, аналитическая работа. А стрелять вы умеете? Сдаете какие-то нормативы?

— Стрелять умею. Как и любой сотрудник полиции, ежегодно сдаю нормативы по физической и огневой подготовке, а также тестирование по правовой и специальной подготовкам.

— На мой взгляд, женщины идут работать в полицию, руководствуясь некими романтическими представлениями. Это так?

— Я считала, что смогу помогать искать преступников, добиваться справедливости. Это можно считать романтическим представлением? Если так, то да.

— Все это осталось?

— Такие стремления живут во мне до сих пор, иначе зачем работать? Знаете, трое детей — сыновья и дочка, хотя еще маленькие, самому старшему — 12 лет, уже мечтают о работе в полиции. Сыновья занимаются боевыми искусствами, в частности, кёкушинкай-карате, имеют пояс первого кю. Супруг всегда и во всем поддерживает меня. Моя семья привыкла, что у меня ненормированный график работы, они знают, что такое «тревога», и что мой телефон всегда под подушкой. Любимая профессия — смысл моей жизни.

Светлана НОВАК