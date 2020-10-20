Чрезвычайно важная миссия Багдата

Спасателем может стать человек с сильным характером и умением принимать решения в нестандартных ситуациях. И не зря говорят, что профессия спасателя достойна отважных и добрых людей. В специализированной пожарной части №2 города Кульсары немало людей, которые вкладывают душу в свою службу. Один из них – старший инженер лейтенант гражданской защиты Багдат Жубанов.

Багдат Жубанов в органах ЧС с 2015 года. А решение посвятить свою жизнь спасению людей принял в тот момент, когда служил в армии в Алматы. Однажды взвод, в котором он служил, подняли по тревоге для оказания помощи пожарным при тушении огня в частном доме, который располагался возле войсковой части.

После службы в армии начинал с должности пожарного. Затем поступил в вуз на заочное отделение.

– Осознавая возложенную на него ответственность, Багдат закончил заочное отделение вуза с целью совершенствования своего образования. В 2017 году он был назначен на должность старшего пожарного. Добросовестно трудится, готов учиться всему новому, – отметили в руководстве отдела по чрезвычайным ситуациям Жылыойского района. – Молодой специалист всегда прислушивается к советам опытных пожарных.

Безупречное отношение к выполнению работы Жубанова не осталось незамеченным – в 2017 году Багдат награжден в номинации «Жыл құтқарушысы» Жылыойского района. А также его неоднократно награждали благодарственными письмами районного акимата и районного маслихата. Осенью 2018 года Жубанова повысили в должности, доверив командовать отделением. В настоящее время Багдат с честью выполняет ответственные задачи в должности начальника смены.

– Благодаря таким исполнительным и образованным сотрудникам, как Багдат Жубанов, служба спасения находится на должном уровне, – подчеркивает начальник специализированной пожарной части №2 города Кульсары Асхат Айдаралиев. – Молодой сотрудник всегда с большой ответственностью подходит к выполнению служебных обязанностей. Он – надежный товарищ и умеет находить общий язык со всеми. Если у коллеги какие-то проблемы, неприятности, то Багдат всегда успокоит и вселит надежду на лучшее. Ему доверяют.

Сам Багдат признается, что работа спасателя трудная.

– Спасение людей в разных экстремальных ситуациях считаю нелегкой работой, – высказался он. – Когда первый раз я спас человека, испытал чувство гордости.

Поступил вызов, огнеборцы прибыли на место, и при проведении разведки места пожара в горящем доме Багдат обнаружил женщину и вынес ее в безопасное место.

Характер работы спасателя подразумевает необходимость постоянно находиться в хорошей физической форме, а это требует ежедневных упражнений и тренировок по силовым дисциплинам, по развитию выносливости, бегу на короткие и длинные дистанции. Спасатель Багдат Жубанов придает этому большое значение.

Коллеги нашего героя отмечают его постоянное желание повышать профессиональный уровень. Пожарный в своей работе должен знать не только нормативно-правовые акты, технические характеристики зданий и сооружений, но еще и уметь находить правильные решения в чрезвычайных ситуациях, следовательно, спасать людей.

Багдата его сослуживцы оценивают как человека чуткого и доброго. Никогда не пройдет мимо того, кому нужна поддержка, протянет руку помощи. Потому что он – спасатель.

– Багдат, сейчас много показывают фильмов-катастроф. Смотрите?

– Когда появляется свободное время, то я читаю книги. Да, иногда смотрю фильмы разных жанров, и о катастрофах в том числе. Часто в кино все заканчивается положительно, а в жизни не так, последствия чрезвычайных ситуаций, катастроф гораздо тяжелее. Служба ЧС создана для того, чтобы максимально минимизировать потери при наступлении таких ситуаций, – поделился Багдат Жубанов. – В жизни самым главным считаю мирное небо и благополучие родных и близких. А мой долг – служить Родине и оказывать помощь при чрезвычайных ситуациях.

Светлана НОВАК