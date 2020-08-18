Музей по-домашнему

Патефон, пионерский галстук, печатная машинка, старинные угольные самовары и даже утюги… Эти и многие другие предметы прошлого, представляющие историческую ценность, более двух лет хранятся в импровизированном музее, созданном жителем Курмангазинского района Галымжаном Мукашевым в собственном доме.

Мужчина считает это дело своим вкладом в программу «Рухани жаңғыру». Любимому делу коллекционер отдал два года и теперь решил, что эти экспонаты должны увидеть и другие. Поэтому его дом, где древность переплетена с новейшей историей, пользуется большой популярностью среди гостей и жителей села Курмангазы. Любому, кто желает побывать в прошлом, двери в музей Галымжана Мукашева всегда открыты. Причем совершенно бесплатно.

Здесь царит необычная, местами волнующая, а местами успокаивающая атмосфера. Предметы быта — изделия из меди, серебра, дерева и камня — окунают в глубокую древность. А первая валюта независимого Казахстана 1993 года, набор советских музыкальных инструментов, пионерские горн, значки, галстуки и знаменитые радиоприемники, поднимавшие всех на утреннюю зарядку, – возвращают в беззаботное детство.

— Первый предмет, который появился в уголке будущего музея, – старое веретено моей матери, — рассказывает Галымжан Мукашев. — Потом — часы моего отца, который был ветераном Великой Отечественной войны. Чуть позже к ним присоединились его юбилейные медали ко Дню Победы. Следующим предметом, который занял почетное место в моем музее, стала швейная машинка матери моей жены. Постепенно количество редких экспонатов увеличивалось. Кое-какие вещи сам собирал со всех уголков района, некоторые покупал, а что-то люди приносили.

Веретено матери Галымжана Мукашева

Коллекция предметов прошлого стала увеличиваться, поскольку каждый курмангазинец желал внести свой вклад в экспозицию музея. Так здесь появилась печатная машинка известного журналиста Рахмета Имангалиева, которую принес его сын Балагазы. А земляки Идаят Кумаргалиев, Эдуард Ильясов, Бергали Габдушев, Оракбай Муратов передали в музей свои ценные семейные реликвии — домашний телефон, радиолу, фотоаппараты. Каждый экспонат для сельского коллекционера бесценен. И сегодня на них можно не только посмотреть, но и прикоснуться к ним руками. По словам Галымжана Мукашева, многие предметы до сих пор в рабочем состоянии – например, старые патефоны, музыкальные инструменты.

— Особое место в моем музее занимают предметы, которым около ста лет: каменные мельничные жернова (диірмен), древнее казахское веретено и угольный утюг, — рассказывает он. — Керосиновым лампам больше 60 лет, ламповым телевизорам – почти полвека, а торговым весам, которые сейчас считаются одним из символов СССР, – ровно 61 год.

Как признается сам Галымжан Мукашев, впервые он начал заниматься коллекционированием в 25 лет. Первым его увлечением были сигареты, хотя он никогда не курил. Собранные с тех времен 130 пачек нераспакованных советских и импортных папирос до сих пор хранятся в его доме.

Каменные мельничные жернова — диірмен

Я считаю, что наши дети и внуки должны знать историю и былые традиции, ведь без прошлого нет будущего. А что может быть лучше, чем увидеть историю своими глазами и даже потрогать предметы прошлого?! С этой целью я и создал домашний музей. Меня поддержала моя семья. Скоро я выйду на заслуженный отдых, тогда и у музея начнется новая жизнь. И очень надеюсь, что начатое дело продолжат мои дети.



Динара КАНБЕТОВА