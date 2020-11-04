Печатные издания объединяют общество

Социальные сети способствуют быстрому распространению новостей. Но, несмотря на это, традиционные средства массовой информации весьма востребованы.

В этом году по традиции в связи с подписной кампанией на встречу с жителями Махамбетского и Индерского районов прибыли директор ТОО «Атырау Акпарат» Искак Егембердиев, главные редакторы областных газет «Прикаспийская коммуна» и «Атырау» Насип Шалабаева и Назарбек Косшиев.

Как отметил директор ТОО «Атырау Акпарат» Искак Егембердиев на встрече в Индерском районе, важно, чтобы информационная отрасль была конкурентоспособна как движущая сила общества. Что на сегодня является главным условием работы изданий. Он рассказал о проводимой в данном направлении работе и новых проектах медиахолдинга.

В свою очередь аким Индерского района Мейрим Калауи рассказал о социально-экономическом развитии района. В ходе встречи главные редакторы областных общественно-политических газет «Прикаспийская коммуна» и «Атырау» поделились своими мнениями по развитию направлений своих изданий.

Гаджеты не заменят газет

Основной целью собрания в Махамбетском районном акимате было выслушать мнения и предложения читателей, повысить качество материалов областных и районных изданий. Как известно, в состав ТОО «Атырау Акпарат» входят две областные и семь районных газет. Заместитель акима района Света Аманшиева отметила роль изданий в решении проблем жителей.

Участники встречи также высказали свои мнения, в частности, они отметили необходимость чаще освещать проблемы сельчан, выходить на областной и республиканский уровень. Вместе с тем главный редактор районной газеты «Жайық шұғыласы» Баян Суйеуова напомнила собравшимся о выгодных условиях альтернативной подписки.

— В прошлом номере газеты «Жайық шұғыласы» была правильно поднята проблема районной больницы, мы ее поддерживаем. Потому что против приватизации больниц, школ и детских садов, — отметил аким Баксайского сельского округа К. Мажиев.

Соб. инф.

Фото из открытых источников