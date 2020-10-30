Как привлечь внимание читателя?

Насыщенный и полезный мастер-класс провел для своих коллег из медиа-холдинга «Атырау-Акпарат» известный казахстанский журналист, автор нескольких книг Кайнар Олжай.

За три часа встречи представители местных печатных изданий узнали, как сделать заголовок привлекательным, как интересно подать рядовое совещание в акимате, какие на сегодня газетные жанры пользуются популярностью.

Кайнар Олжай — один из немногих практикующих журналистов, достигший такого уровня, чтобы тонко чувствовать потребности общества, искать новые методы коммуникации и обучать молодых коллег. Современная журналистика значительно отличается от той, которая была еще несколько лет назад. Меняется читатель, а вместе с ним и спрос, появляются новые методики и технологии. Как все это применить, чтобы донести до населения насущные проблемы, доходчиво рассказать об масштабных планах и задачах?

— Прежде чем приступить к подготовке материала, журналист должен всесторонне изучить заданную тему. Ему необходимо самому понять проблему, дойти до ее сути, осознать смысл задуманной статьи, используя весь спектр методов поиска, сбора сведений и анализа. Журналист должен уметь правильно и убедительно излагать свои мысли. Если не удастся достичь этого, то статья обречена на провал, — считает Кайнар Олжай. — Чтобы донести задуманное до читателя, ему стоит постараться изложить проблему в простой, свободной форме. Тогда она найдет отклик в сердце человека. Как скульптор отсекает от камня все лишнее, так и журналист должен убрать из своего текста все ненужное. Для этого стоит несколько раз перечитать свой материал.

Чтобы мастер-класс был более действенным, гость также провел обзор областных и районных газет, сделав акцент на заголовках. Ведь именно они определяют половину успеха статьи, ибо хороший заголовок помогает раскрыть суть материала. При этом название статьи не должно выглядеть как целое предложение, но и ограничиваться парой слов, как в романах, тоже не стоит, полагает Кайнар Олжай.

Отдельно надо отметить роль подзаголовков, которая помогает автору раскрыть проблему. То есть читатель должен получить цельный материал, который поможет ему максимально легко понять замысел автора.

В процессе работы журналисты сталкиваются с определенными трудностями. Например, с переводом текста, особенно, где имеются технические термины, или с обработкой пресс-релиза. К сожалению, многие жанры в газете забываются. Например, фельетон — самая действенная форма, которая при удачной подаче может стать читабельным и дает хороший результат. Но для его подготовки нужен настоящий талант.

Словом, борьба за внимание читателя – задача по-настоящему тяжелая, над решением которой каждый день бьются сотни редакций по всей стране. С переменным успехом.

Марина КУАНЫШЕВА

Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА