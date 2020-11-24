Встретить зиму во всеоружии

4 / 100 При поддержке Rank Math SEO

Вот-вот наступит зима. Это самое хлопотное время для коммунальных служб. От их, и в частности, от стабильной и бесперебойной работы стратегически важного водохозяйственного предприятия зависит, будет ли в наших домах вода, тепло и даже свет.

Как сообщила пресс-служба КГП «Атырау облысы Су Арнасы», на сегодня предприятие-услугодатель в рамках подготовки к отопительному периоду отремонтировало аварийные участки водопроводов общей протяженностью более 2,6 км, канализации – длиной 0,4 км. Проведена ревизия насосных агрегатов в повысительно-насосных станциях и КНС, произведены ремонт и замена задвижек на водопроводах и в ПНС, на сетях канализации. В котельной водоочистных сооружений проведена чистка котлов. Также специалисты предприятия проверили, как работают задвижки на теплотрассах, на водоочистных сооружениях, осуществили теплоизоляцию 250 м труб системы отопления. Было изготовлено и установлено 902 бетонные крышки на водопроводных и канализационных колодцах. Произведен текущий ремонт 129 водопроводных и 115 канализационных колодцев.

Учитывая неоднократные обращения жителей мкр. Атырау в городской акимат по проблеме водоснабжения, по поручению городских властей «Атырау облысы Су Арнасы» обследовало новую недостроенную магистральную линию водопровода в этом секторе. Выяснилось, что необходимо проложить недостающие участки общей длиной 350 метров. И в настоящее время завершена прокладка, установлены задвижки и колодцы. И водоснабжающая организация проводит подключение жителей мкр. Атырау к новой водопроводной линии Д-315 мм. Осталось лишь подключить только дома по ул. Дутбаева. Эти работы планируется завершить до конца ноября т.г.

С начала текущего года в рамках программы «Дорожная карта занятости» подрядной компанией ТОО «Сервис НС» проводится капитальный ремонт канализационных сетей общим объемом 2240 погонных метров, расположенных от ул. Абая по проспекту Азаттык до КНС №40; от ул. Абая по ул. Махамбета до КНС №10; от ул. Гумарова по ул. Курмангазы до КНС №5. Работы на стадии завершения и до конца ноября сети будут переданы в эксплуатацию.