Тепло подано: в Атырау подключено 90% домов

По информации городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на сегодня из 1 112 жилых многоквартирных домов тепло подано в 994 дома.

С 15 октября осуществляется планомерный и поэтапный запуск теплоснабжения в городские многоэтажки. Из 1 112 жилых домов города все прошли гидравлическую опрессовку сетей, это 1001 дом, получающий тепло от АО «АТЭЦ», 16 домов — от котельной КГП «Атырау облысы Су Арнасы», 60 — от индивидуальных котельных в жилых комплексах и 35 — от котельных ТОО «КОЖД» в мкр. «Нурсая».

На сегодня к теплоснабжению подключен 21 детский сад, а из 29 школ, отнесенных к ведению городского отдела образования, 24 получили тепло. Кроме того, сообщается, что в средних школах №1 и №7 и в Центре школьников проводится капитальный ремонт, а в школе №23 предусмотрена замена теплового счетчика. Здание же бывшей технической гимназии до сих пор пустует. Эта гимназия переехала в новое здание в мкр. «Нурсая» еще в 2018 году.

Тимур КАЗИЕВ

Фото из открытых источников