Тарифы новые нужны

Энергетики Атырауского региона подали в антимонопольное ведомство заявку на повышение тарифа на передачу электроэнергии в два раза или на 102,2 процента.

На сегодня тарифная заявка АО «Атырау Жарык» в департаменте комитета по регулированию естественных монополий Атырауской области находится на рассмотрении и пока не утверждена. Как заверили в антимонопольном ведомстве, решение примут с учетом предложений и рекомендаций участников публичных слушаний, прошедших 2, 3 и 6 октября 2020 года для утверждения тарифов предприятий-услугодателей атырауского энергокомплекса на регулируемые услуги, конкретно АО «Атырау Жарык», АО «Атырауские тепловые сети» и АО «Атырауская теплоэлектроцентраль».

Субъекты естественных монополий подали заявку согласно пункту 15 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90. В частности, в подпункте 2 п.15 Правил формирования тарифов говорится о том, что «тариф устанавливается сроком на пять и более лет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом. Поэтому причиной подачи заявки на повышение тарифов явилось окончание срока действия существующих предельных тарифов и необходимость утверждения новых тарифов на долгосрочный период сроком на пять лет, а также реализация утвержденной инвестиционной программы на 2021-2025 годы, которая направлена на реконструкцию, модернизацию и обеспечение надежности системы электротеплоснабжения.

Утвержденный предельный уровень тарифа на 2020 год с вводом в действие первого января 2020 года: для АО «Атырау Жарык» тариф на регулируемую услугу по передаче электрической энергии составляет 4,87 тенге/кВтч; для АО «Атырау­ские тепловые сети» тариф на регулируемую услугу по передаче и распределению тепловой энергии – 4976,76 тенге/Гкал; для АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» на регулируемую услугу по производству и снабжению тепловой энергии утвержден предельный уровень тарифа в размере 7040,38 тенге/Гкал.

Заявленный размер тарифов на регулируемые услуги данных поставщиков комуслуг (без НДС): АО «Атырау Жарык» – среднеотпускной тариф на 2021-2025 годы в размере 9,75 тенге/кВтч (рост на 100,2%); АО «Атырау­ские тепловые сети» – среднеотпускной тариф на 2021-2025 годы в размере 9634,53 тенге/Гкал (рост на 93,6%). АО «Атырауская теплоэлектроцентраль»: среднеотпускной тариф на 2021-2025 годы в размере 13 718,73 тенге/Гкал (рост на 94,8%). Для окончательного принятия решения о повышении тарифов специалисты антимонопольной службы проведут тщательный анализ расходов на оказываемые регулируемые услуги, заявленных субъектом в порядке, предусмотренном действующими правилами. Окончательный «вердикт» по тарифам будет вынесен в ноябре текущего года.

Тимур КАЗИЕВ