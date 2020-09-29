О сроках начала отопительного сезона сообщили в Атырау



В Атырау в областном акимате прошло селекторное совещание под председательством главы региона Махамбета Досмухамбетова. Разговор шёл о подготовке к предстоящему отопительному сезону и сроках его начала.

«В этом году подача теплоснабжения в объекты социальной сферы начнется с 1 октября, а с 15 октября тепло поступит в квартиры многоэтажных жилых домов. Никаких проблемных моментов быть не должно — жители области будут обеспечены бесперебойным теплом. Это наша основная задача», — сказал Махамбет Досмухамбетов.

По словам руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Бауржана Тухфатова, препятствий для начала отопительного сезона нет.

«На сегодняшний день отремонтировано 19,6 км тепловых сетей, 782,8 км электрических сетей и 3,08 км сетей водоснабжения и канализации. Кроме того, в микрорайоне Нурсая города Атырау завершены ремонтные работы магистральной теплотрассы диаметром 425 мм общей протяженностью в 3 045 метров. В Индерском районе полностью заменены 7 отопительных котлов на новые», — сказал руководитель управления.

В завершение совещания аким области дал ряд поручений руководителю управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, акимам города и районов тщательно проконтролировать все работы по подготовке жилых домов, социальных объектов к зиме, а также использование средств, выделенных на отопительный сезон.