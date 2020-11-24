О пропавших абонентах и выросших долгах

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Вот уже несколько лет подряд абоненты ТОО «Спецавтобаза», проживающие в основном в мкр. Лесхоз, не оплачивали услугу за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). В чем же причина сложившейся ситуации?

Оферта: получил услугу – заплати

Как известно, в г. Атырау спецавтобаза оказывает физическим и юридическим лицам услугу по вывозу твердых бытовых отходов. Казалось бы, какие тут могут быть вопросы. На улице стоят мусорные контейнеры, выбрасывай отходы и плати за оказанную услугу. Тем более что плата за вывоз мусора необременительная для кошелька граждан. Но как бы не так… Ситуация здесь складывается не совсем радужная, поэтому прокомментировать ее мы попросили начальника абонентского отдела ТОО «Спецавтобаза»Зангара Занканова.

– С горожанами у нас заключен публичный договор в соответствии с гражданским законодательством на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов, — говорит он. – Раньше, в 2000-х годах, с каждым из потребителей заключался индивидуальный договор. Для ТОО «Спецавтобаза» в связи с тем, что мы оказываем услуги всему городу, этот договор обязателен. А со стороны жителей он не подписывается, но по процедуре законодательства жители обязаны ознакомиться с ним. И если они не имеют каких-либо возражений, то договор оферты считается заключенным.

В Казахстане все коммунальные службы заключают с потребителями договора оферты («оферта» — от французского «offrir» — «предлагать цену», то есть это предложение заключить сделку). В соответствии с Гражданским кодексом РК в таком предложении должны быть оговорены следующие условия: предмет договора (что предлагается), цена договора (сделки), срок исполнения (продажи или доставки), ответственность сторон.

Необходимо помнить, что по закону обе стороны обязаны нести ответственность за ненадлежащее качество, нарушение сроков поставки или оплаты.

Ауу! Где квитанция?

Теперь по поводу основного вопроса — об отсутствии несвоевременной оплаты за вывоз ТБО от потребителей, проживающих в мкр. Лесхоз. По нашим данным, когда им принесли квитанции о необходимости оплаты за вывоз мусора, где красовались крупные суммы, люди стали проявлять недовольство и несогласие с начисленной оплатой. Руководитель абонентского отдела ТОО «Спецавтобаза»объяснил ситуацию так:

– Дело в том, что данный публичный договор действовал и в предыдущие годы, то есть в 2017, 2018, ­2019 гг. Все эти годы ТОО «Спецавтобаза» исполняло свои договорные обязательства, мусор вывозили. Понятно, что если мусор вывозиться не будет, то, говоря простыми словами, произошел бы мусорный коллапс. До августа 2020 года у нас действовал договор с билинговым оператором РКЦУ-Атырау. Эта компания оказывала услуги по доставке и распечатке квитанции для ТОО «Спецавтобаза» и оказывает их для предприятия «КазТрансГаз­Аймак», осуществляющего поставки газа населению. Мы со своей стороны оплачивали услугу РКЦУ-Атырау. Однако было установлено, что в течение достаточно длительного времени некоторым адресатам квитанции не доставлялись. ТОО РКЦУ-Атырау в основном оказывало услуги своим клиентам по заказу «КазТрансГаз­Аймак». Но в то же время каким-то образом «забывало» доставлять квитки об оплате в зоне покрытия компании «Атырау­Газинвест», также поставляющей газ в определенные части города, где имеется около 11 тысяч абонентов. Поэтому руководство нашего предприятия искало пути качественной доставки квитанции. На наш взгляд, мы нашли более достойного билингового оператора в лице ЕРЦ-­Атырау. С августа 2020 года был заключен договор с ТОО «ЕРЦ-Атырау». Это решение было принято по указанию и с ведома руководства города, для повышения качества обслуживания населения. С тем, чтобы в одной квитанции сидел сразу ряд поставщиков комуслуг. Такое, в частности, практикуется в крупных городах страны, — поясняет Занканов.

И теперь наряду с начислениями за свет, тепло и ГВС в квитанции об оплате услуг идет начисление за вывоз мусора. ЕРЦ–Атырау для спец­автобазы удобен еще и тем, что у них более актуализированная база данных, которая постоянно обновляется с подключением новых абонентов по электричеству. Если не теплом от ТЭЦ, так электричеством пользуются буквально все абоненты областного центра. В связи с тем, что у многих абонентов накопились долги за вывоз мусора не по вине потребителей, ТОО «Спецавтобаза», учитывая норму исковой давности по взысканию ­задолженностей, решило взыскивать долги только за последние три года.

Как сообщил Зангар Занканов, в г. Атырау имеется порядка 96 тысяч абонентов. На 18 ноября 2020 г. общая сумма накопившихся долгов жителей города за вывоз мусора составляет 214 млн тенге. Около 5 тысяч потребителей имеют долг свыше 10 тысяч тенге. Для возврата долгов в абонентской службе предприятия создан сектор по взысканию задолженностей. Долги взыскиваются через нотариусов, наделенных полномочиями выносить исполнительное производство, и частных судоисполнителей.

В настоящее время действующий тариф на вывоз ТБО для жителей благоустроенных домов – 197 тенге на одного человека, для жителей неблагоустроенных – 214 тенге 56 тиын. До этого действовал тариф 117 тенге и 126 тенге соответственно.