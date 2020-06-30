Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 июля

С 1 июля в Казахстане подорожает электроэнергия. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга Службы центральных коммуникаций директор департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК Айдос Дарибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Спикер отметил, что тарифы на электрическую энергию в соответствии с законом устанавливаются на 7 лет. При этом, в случае фактического увеличения затрат энергопроизводящих организаций на производство электрической энергии, энергопроизводящие организации вправе подавать заявку в уполномоченный орган на корректировку предельных тарифов. Поскольку с начала 2020 года увеличились независящие от ЭПО затраты по приобретению топлива, энергопроизводящие организации Казахстана в апреле текущего года подали заявки на корректировку предельных тарифов по группам.



«Из 44 энергопроизводящих организаций заявки были поданы от 35. При их рассмотрении министерством был применен индивидуальный подход по каждому случаю. Были приняты во внимания заявки, требующие своевременного принятия решения. Проект приказа был опубликован на сайте открытых НПА 10 июня 2020 года. Проходили обсуждения с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» и аккредитованными в Министерстве энергетики экспертными организациями. Проект приказа рассмотрен на Общественном совете, а также прошел обсуждения на электронной площадке портала открытых НПА», – сказал А.Дарибаев.



По его словам, для поддержки электроэнергетической отрасли министерство произвело корректировку тарифов 29 июня текущего года приказом министра энергетики Республики Казахстан «О внесении изменения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 514 «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию». Данный приказ должен быть введен в действие с 1 июля 2020 года. При этом увеличение предельных тарифов энергопроизводящих организаций по Казахстану прогнозируется, в среднем, на уровне 16%.

Далее А.Дарибаев сообщил, что предельный тариф Экибастузской ГРЭС-1, которая реализует электрическую энергию практически по всем регионам Казахстана, кроме западной зоны единой электроэнергетической системы Казахстана, увеличится незначительно, на 0,7%. Сохранение предельного тарифа Экибастузской ГРЭС-1 на фоне увеличения тарифов других станций организаций в диапазоне от 12 до 24% оказывает минимальное влияние на конечные тарифы. По 9 энергопроизводящим организациям из 44 энергопроизводящих организаций тариф сохранен на прежнем уровне. По одной энергопроизводящей организации был снижен тариф на 7 %.



По 18 энергопроизводящим организациям из 34 ЭПО тариф увеличился до 20 %, по остальным 16 станциям увеличение было больше 20 %. А.Дарибаев подчеркнул, что своевременная корректировка предельных тарифов у электрических станций позволит начать работу по их модернизации, ремонтным кампаниям для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода и снижения аварийных ситуаций, начиная с текущего года. Также директор департамента пояснил, что при изменении предельных тарифов ЭПО, средний счет на оплату электрической энергии для конечных потребителей по статистическим средним квартирам может увеличиться не ранее четвертого квартала, на величину не более, чем 200 тенге в месяц к текущим счетам. Решение о повышении предельных тарифов для населения находится в компетенции Министерства национальной экономики.



Кроме того, пересмотр предельных тарифов на электрическую энергию позволит сохранить более 27 тысяч рабочих мест производственного персонала 44 энергопроизводящих организаций, от которых зависит бесперебойная работа и обеспечение страны электрической энергией.