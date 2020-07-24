Минусы в плюсы

Хорошие новости хоть нынче и редкость, но они есть. К примерустарый добрый букварь возвращается в школу.

Для многих людей разных поколений букварь символизировал собой начало школьной жизни. Это знакомое с детства слово настраивало на серьезную волну, было пропуском в мир знаний и новых открытий. Мол, проснись, малыш, ты уже совсем большой.

Конечно, практически все шестилетки, готовясь к школе, имеют понятие о цифрах и буквах. Но надо рассматривать и тот вариант, что не все могут знать элементарных вещей. Нельзя требовать от всех одинакового уровня, ведь они только начинают учиться — и для многих букварь становится первой в жизни книгой, которую они прочитают.

На днях объявили, что после Нового года первоклашки начнут обу­чаться по учебнику «Обучение грамоте». При этом основой составления нового «Әліппе» и «Букваря» станет методика Ахмета Байтурсынова, о чем просила общественность. Это удобно для детей и хорошо знакомо родителям, ведь в новом учебном году школьники снова будут учиться дистанционно, а значит главными помощниками ребенка станут папы и мамы. А с букварем, я считаю, может справиться каждый родитель.

Плюс ко всему у родителей, которые сами занимаются с детьми, растет авторитет в их глазах. Как говорится, папа знает, он умеет, он поможет. То же самое с мамой. Добавьте ко всему перечисленному общение во время совместного учебного процесса, то, чего так не хватает родителям и детям.

К слову, недавно прочитала обращение к Правительству некоторых владельцев частных дошкольных и учебных заведений с требованием открыть садики уже 2 августа, а к 1 сентября — и школы. Якобы дети не успевают, может, стать еще хуже, давайте их срочно к нам. Так и хочется спросить их: «А вы о здоровье детей подумали? Или вас беспокоит только собственный бизнес и доходы?»

Мы должны понимать, что дети очень уязвимы к болезни, их неокрепший организм еще не готов бороться с вирусом и лучше им переждать эпидемию дома. И если на чашах весов сейчас находятся здоровье наших детей и качественное образование, то, по-моему, ясно, что важнее.

Марина КУАНЫШЕВА