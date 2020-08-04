Житель Атырау передал музею артефакты сарматского периода

Житель Атырау передал музейному комплексу «Хан Ордалы Сарайшык» артефакты сарматского периода.

Фонды музейного комплекса пополнились несколькими десятками археологических экспонатов, большая часть которых относится к сарматскому периоду. Среди переданных артефактов многочисленные бронзовые наконечники для стрел, древний керамический горшок. Такие находки часто встречаются в степи после миграции песчаных барханов, когда случайным путникам открываются места захоронений представителей сарматской знати, которых провожали в иной мир со всеми почестями и всеми необходимыми атрибутами для загробной жизни — лошадьми, оружием, необходимой утварью, продуктами питания.

«Еще в детстве в кызылкогинских песках мы находили много предметов, о которых потом читали в школьных учебниках истории. Были случаи, когда мальчишки играли с наконечниками найденных стрел, закрепив их на самодельных луках. В родительском доме было немало таких находок, интерес к истории происхождения которых остался у меня на всю жизнь. Пару месяцев назад, побывав в музее, я решил передать собранную домашнюю коллекцию музейному комплексу, который посещают много казахстанцев и гостей нашей страны», — говорит Рауан Сабиров, работающий одной из нефтяных компаний.

По словам работников музейного комплекса, такой щедрый дар — редкое явление для них, особенно это касается экспонатов сарматского периода. Помимо артефактов сарматского периода, музей пополнился артефактами тюрского происхождения и казахской прикладной культуры. Еще один ценный подарок — лисья шкура для украшения юрты на территории музейного комплекса.

Между тем, лисья шкура — собственный трофей Рауана Сабирова, добытый им во время охоты — еще одним страстным увлечением этого человека.

Наша справка. Сарматы – многочисленные племена, населявшие обширную территорию от Урала до Дуная в IV-VI вв. до нашей эры