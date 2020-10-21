Когда на счету каждая секунда

От стихийных и техногенных бед никто не застрахован. И есть служба, призванная быть круглосуточно на страже – это государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Спасатели всегда придут на помощь. Об этом наша беседа с начальником департамента по чрезвычайным ситуациям по Атырауской области полковником гражданской защиты Омаром Бержановым.

– Омар Кумарович, учитывая, что органы гражданской защиты отмечают юбилейную дату – 25 лет с момента образования – расскажите об истории становления службы по чрезвычайным ситуациям, создания департамента по ЧС.

– День образования государственного комитета Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям стал профессиональным праздником системы гражданской защиты – Днем спасателя. Профессия спасателя – одна из самых необходимых, востребованных, уважаемых и благородных. Спасатели ежечасно спешат на помощь людям, попавшим в беду, сражаются за жизнь и сохранность их имущества. Нужно отметить, что наша область расположена на Прикаспийской низменности, климат резко континентальный, крайне засушливый, с жарким летом и умеренно холодной зимой. Все эти факторы определяют подверженность чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. В этих условиях большая ответственность лежит на госорганах, отвечающих за безопасность жизнедеятельности, предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. И, в первую очередь, на нашем департаменте по чрезвычайным ситуациям, в состав которого входят различные службы аварийного реагирования, которые первыми приходят на помощь населению.

Департамент создан на базе штаба Гражданской обороны Атырауской области. Впоследствии, в связи с созданием государственного комитета Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям, штаб Гражданской обороны был преобразован в управление по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, позднее – в департамент. В состав департамента вошли государственные учреждения – «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, в составе которой имеется оперативно-спасательный отряд, управление по чрезвычайным ситуациям г. Атырау и семь районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, на территории области расположены филиал акционерного общества «Өртсөндіруші», Атырауский филиал ГУ «Центр медицины катастроф», Атырауский филиал АО «Казавиаспас».

Не могу не отметить, что значительный вклад в обеспечение пожарной безопасности внесли ветераны – руководители областного департамента, городского и районных подразделений по чрезвычайным ситуациям Атырауской области С. Умирзахов, С. Хабибуллин, С. Хайрушев, М. Измагамбетов, А. Султангалиев. Все они прошли большой путь от рядовых пожарных до руководителей, а сегодня не скупятся делиться опытом и знаниями с молодыми специалистами.

– Основные задачи ДЧС остаются неизменными?

– Да, и это значительное сокращение количества чрезвычайных ситуаций, пострадавших и погибших. Для этого проводим активную профилактическую работу, а также

повышаем готовность аварийно-спасательных служб и формирований. Например, в период отопительного сезона привлекаем волонтеров, они помогают при разъяснительной работе с жителями, рассказывая о действиях при отравлении угарным газом. Отработаны проекты совместно с волонтерами «Birgemiz» «Úmit». С начала года подворовым обходом с волонтерами охвачено 1 025 частных домов.

– В истории противопожарной службы немало спасенных жизней и защищенные объекты, дома. Но какие действия предпринимают сами спасатели для защиты своих жизней?

– Каждый пожарный спасатель, придя на службу, проходит стажировку, затем первоначальную подготовку на базе регионального учебного центра в городе Актобе. И далее, перед заступлением на дежурство по охране от ЧС, ежедневно во время развода все пожарные, спасатели проходят инструктаж по соблюдению техники безопасности. Используя свои знания, каждый сотрудник умеет правильно и результативно действовать при ЧС и помогать пострадавшим.

– Качество выполнения поставленных перед службой задач напрямую зависит от уровня технической оснащенности оперативных подразделений пожарно-спасательных служб. Как с этим?

– На сегодняшний день гарнизон Атырауской области является наименьшим по республике. В среднем на круглосуточное дежурство заступают 75 сотрудников личного состава, используется 25 единиц пожарных и спецавтотранспорта. На боевом учете подразделений департамента для проведения поисково-спасательных работ пять единиц внедорожников, два вахтового автотранспорта «Кунг». Имеется шесть единиц оперативно-служебного автотранспорта «Уаз Пикап». Они оснащены специальным спасательным инструментом «Холматро». Два кинологических расчета с поисковыми собаками занимаются розыском пропавших людей.

В целом в настоящее время на балансе службы находится 118 единиц автотранспортных средств.

– Сколько всего в нынешнем году было выездов спасателей?

– Согласно статистике, за девять месяцев подразделениями департамента совершено 1 346 оперативных выездов. Спасен 141 человек, из зон ЧС эвакуировано 633 человека, оказана первая медицинская помощь 11 пострадавшим. Всего по области зарегистрировано 207 чрезвычайных случаев природного и техногенного характера. К сожалению, погибли 20 человек, из них в период купального сезона с 15 июля утонули 13 человек (из них двое детей). Хотелось бы обратить внимание на то, что ответственность по обеспечению безопасности детей лежит, прежде всего, на родителях. Именно они должны обучать детей правилам поведения на воде и не оставлять их без присмотра.

– Какая ситуация с пожарами в жилом секторе? Удалось добиться их снижения?

– Да, снижение есть, а всего зарегистрировано 195 пожаров. При пожарах пострадали 5 человека, погибли 4. Материальный ущерб составил более 1 миллиона 600 тысяч тенге. Основными причинами пожаров продолжают оставаться нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электроприборов (101 случай), неосторожное обращение с огнем (47 случаев), нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей (13 случаев) и т.д.

– Что сделано для создания пожарных постов в населенных пунктах?

– Запланировано создание 18 постов. По плану ведется работа в рамках программы территориального развития Атырауской области на 2021-2025 годы, планируется приобретение пожарных модулей в пяти сельских округах района.

– А где обучают специалистов для службы в ДЧС?

– Единственным высшим учебным заведением в Республике Казахстан, где обучают специалистов в сфере пожарной безопасности, является Кокшетауский технический институт Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

– Кто из сотрудников отличился в нынешнем году?

– За мужество, проявленное в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в нынешнем году более 30 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области награждены ведомственными наградами, медалями «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін», нагрудными знаками «Азаматтық қорғау жүйесін дамытуға үлес қосқан үшін», в том числе благодарственными письмами, грамотами МВД РК, председателя комитета по ЧС.

А особо отличился старший инженер специализированной пожарной части №1 старший лейтенант гражданской защиты Коптлеу Нурышев. Третьего мая 2020 года при пожаре в 5-этажном доме, благодаря оперативности и грамотному реагированию, Нурышев спас троих детей.

– А как проходит день непосредственно у главного спасателя области?

– С утра развод с дежурной службы, далее доклад руководству.

– Наверняка служба может позвать даже ночью…

– Да, поэтому телефон постоянно находится рядом. В служебной машине рация и другие необходимые вещи: одежда, сапоги, каска и т.д.

– А телефон во время отпуска отключаете?

– Отключать нельзя. Выезжать за пределы области можно только с разрешения руководства МЧС и по согласованию с руководством региона.

– Омар Кумарович, что бы вы хотели пожелать всему личному составу и коллегам в преддверии празднования Дня спасателя?

– На протяжении 25 лет сотрудники ДЧС своим самоотверженным тяжелым трудом вносят вклад в укрепление безопасности нашей страны. Спасатели круглосуточно готовы противостоять чрезвычайным ситуациям. И спасателям есть чем гордиться. Желаю всем здоровья, счастья, семейного благополучия! Чтобы они всегда возвращались домой невредимыми.

Светлана НОВАК

Фото из архива редакции «ПК»