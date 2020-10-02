Халел Жамалов: «Я смогу разрулить»

Ровно три месяца назад, а именно 30 июня 2020 года, 58-летний депутат раймаслихата Халел Жамалов был назначен акимом Жылыойского района. Как вы помните, это был самый разгар пандемии в нашей области, когда смертельный вирус разбушевался столь стремительно, что люди не решались строить планы даже на ближайшие дни. И первый вопрос в беседе с новым руководителем большого промышленного района был именно на эту тему.

Непростое решение

— Халел Жамалович, поздравляем вас с назначением! Это первое ваше интервью областной газете. Не страшно ли было принимать решение возглавить большой район, ведь вы сделали крутой поворот в своей жизни.

— Спасибо за поздравления, хочу поприветствовать редакцию и читателей «Прикаспийской коммуны». Старейшую газету области я выписываю и читаю давно. Можно сказать, это семейная традиция.

Насчет работы в акимате района, да, было непросто принять такое предложение, ведь надо будет держать ответ за весь район. Признаюсь, ко мне и ранее поступали такие предложения, но тогда я не был готов принять такую ответственность. Я — бизнесмен, нефтяник, дела у меня шли неплохо. Родился и вырос в Кульсары, это родина моего отца, здесь похоронены мои предки.

В один момент, видя, как непросто складывается ситуация в районе из-за пандемии, когда массово стали болеть работники Тенгизского месторождения, а потом болезнь перекинулась и на жителей нашего района, остро почувствовал настроение людей. Была очень напряженная ситуация, обстановка с каждым днем накалялась. И я понял, что надо, что смогу разрулить положение.

— Одним из первых ваших шагов в должности акима района было посещение провизорных центров, больниц и поликлиник как раз в тот момент, когда наблюдался очень большой наплыв зараженных. Была ли в этом необходимость? Вам самому не страшно было? Все-таки это очень опасный вирус, а вы в солидном возрасте.

— Страшно было, я же тоже человек. Тем более что в моей семье живут два сына, две снохи с малолетними детьми, считай, три семьи. За них больше переживал. Но надо было как-то поменять сознание жылыойцев, которые сначала не верили в существование коронавируса, потом, заболев, не спешили обращаться за медицинской помощью, считая, что там, в больнице, они останутся без ухода и плохой конец неизбежен. Отовсюду шла информация о том, что наши медучреждения, наши врачи не готовы к эпидситуации, не знают, как лечить, не хватает медикаментов, аппаратов. Реальная же ситуация не доходила до жителей. Пришлось все объяснять наглядно и на себе.

— Если так рисковали, значит, заработная плата у вас хорошая.

— На руки, вернее, на карточку получаю 611 тысяч тенге, как и все наши акимы районов. Мое назначение совпало с повышением зарплаты, ранее заработная плата на этой должности составляла чуть более трехсот тысяч тенге. Деньги, считаю, не маленькие, но и не большие, учитывая масштабы ответственности.

— Вы морально готовы к тому, чтобы освободить место, если ваш подчиненный вдруг попадется с взяткой или совершит любое другое коррупционное преступление?

— Готов. Но чтобы такого не допустить, приходится каждый день вести разъяснительную работу на эту тему с сотрудниками аппарата акима, со всеми госслужащими. Это кроме плановых мероприятий. Считаю, что один из способов побороть коррупцию – это предложить достойную заработную плату и хороший социальный пакет.

— Халел Жамалович, вы сами были депутатом нескольких созывов. Это ведь тоже непростая ноша. Вот сейчас многие участвуют на праймериз. Что вы думаете по этому поводу?

— Идея хорошая, но вот позицию некоторых кандидатов принять не могу. Обещают горы свернуть, делают хорошие видеоролики, клипы, такие программы составили грандиозные! Моя позиция: лучше обещать мало, а делать много. Ведь если удастся получить мандат, будет спрос, встречи с населением, что они тогда будут рассказывать, если вдруг не выполнят обещание?

— На ваш взгляд, вы сами были хорошим депутатом?

— Думаю, если был бы плохим, если бы не выполнял свою программу, я тут перед вами не сидел бы. Мне доверили возглавить промышленный, стратегически важный район-донор в самое непростое время.

Стать горожанином

— В будущем году город Кульсары отметит свой 20-летний юбилей. Вы здесь выросли, здесь хотите провести остаток жизни. Скажите, можно ли назвать Кульсары городом?

— Пятьдесят на пятьдесят.

— Что входит в ваши положительные пятьдесят?

— Многоэтажки. Раньше так говорили, если есть здания в пять этажей и выше, то это город. Предваряя ваш вопрос, скажу, что минусов больше. Самый большой минус – это проблемы воспитания, сознания наших жителей. Далеко не все кульсаринцы осознают себя горожанами, разделяют ответственность за образ жизни, воспитаны и работают на созидание. Но, тем не менее, хорошие изменения есть. Дайте еще года три, приедете — сразу увидите изменения.

— А можно ознакомиться с планами города на будущий, юбилейный, год?

— К сожалению, нет. На данный момент проект в облакимате на утверждении. Как только дадут «добро», все опубликуем и в районной, и в вашей газете. А пока не торопите. Но разительные перемены будут. Я согласился стать акимом с условием, что будет дополнительное финансирование района. Поэтому надеюсь, что мы сможем изменить город в ближайшие три года.

— И вы обещаете, что уберете верблюдов с кульсаринских улиц, очистите реку Курсай, что заработают, наконец, ваши светофоры, исчезнут аварийные дома, дорогу по проспекту Махамбета наконец-то достроят?

— Вы обозначили те моменты, которые мы решаем. Я сам вижу верблюдов из окон своего кабинета. Они бродят в поисках воды. Хозяев скота неоднократно предупреждали, штрафовали, что примем другие меры. Но пока безрезультатно. Надо действовать иными путями. Думаем, какие меры предпринять.

По ветхим домам в райцентре могу сказать, что их уже сносят. Три пятиэтажных дома строятся, еще 9 домов построим, проекты готовы. У нас растут два новых микрорайона — Атырау и Болашак. Как только будут сданы дома в этих микрорайонах, 70 процентов очередников будут обеспечены новым жильем, а значит, старые дома будут снесены.

Ситуация с дорогой по проспекту Махамбета уже переросла в бородатый анекдот, стала притчей во языцех. А виной тому неотработанные до конца условия тендеров. Электронный выбор – это, конечно, хорошо, но по нему же не видно, какая у кого база, какие есть возможности.

Если вы не в курсе, в двух словах объясню, что несколько лет назад райакимат объявил конкурс о начале строительства внутригородских дорог. Победителем по условиям конкурса была признана одна компания, у которой, образно говоря, не было даже молотка. Просто удивительно, каким образом босоногое ТОО было объявлено победителем. Так вот, эта компания нашла субподрядчиков, потом еще и еще. Это было еще до меня. Знаю, что прежний аким трижды на них подавал в суд из-за некачественного выполнения строительных работ. Процесс еще продолжается, подрядчиков найти не можем, по адресам они не зарегистрированы. А пока суд да дело, акимат ничего не может предпринять. Поэтому часть дорог в плохом состоянии.

Светофоры установлены в семи точках, но они не подключены, так как финансирование идет из Министерства внутренних дел, и подрядчик, установив их на свои средства, ждет перечисления денег. Камеры видеонаблюдения «Сергек» заработают уже в начале октября.

— Прогулявшись по улицам Кульсары, у нас сложилось впечатление некоего хаоса в застройке города, как будто у района нет Генплана. Так ли это на самом деле?

— Генплан разработали только пять лет назад. Если вы имеете в виду самовольные ограждения территорий многоэтажных домов, да, такое есть, частично мы убираем их, процесс идет. Люди с трудом, но признают, что это незаконно.

Опять двадцать пять

— Халел Жамалович, одна из главных проблем, волнующих население, – организация дистанционного обучения для школьников. Как обстоят дела в образовательной сфере района?

— Вы сами, наверное, хорошо знаете, что Атырауская область занимает последнюю строчку в рейтинге качества образования по всей стране, а в области в аутсайдерах наш район. Похоже, наши педагоги, директора школ к этому стали привыкать и не стараются что-либо предпринять. Но нет, я сказал директорам школ, что спокойно сидеть вам не дам, пусть меняются, меняют свое отношение и добиваются от учителей качества обучения.

Мой младший сын учится в казахско-турецком лицее нашего района. И вот через год учебы стал ко мне обращаться на «вы». Я думаю, это показательный пример того, как учителя могут положительно влиять на сознание детей, на то, о чем я говорил выше, когда речь шла о созидании и воспитании. Вот почему нет обмена опытом? Надо внедрять такую систему, давайте отправим жылыойских педагогов на уроки в турецкие лицеи. Думаю, перемены не заставят себя долго ждать. Тем более что и заработная плата у наших учителей повышается. Все это в конечном итоге должно дать результат — среди учителей начнется конкуренция, и это однозначно должно отразиться на качестве обучения. Но для этого надо подготовить хороших директоров, которые будут работать как менеджеры.

Педагогических кадров, как и врачей, у нас не хватает, знаю. Эта проблема республиканского масштаба. А насчет дистанционного обучения у нас все налажено — по всему району хороший интернет, проблем нет. Закупили для школ туннели, коврики, санитайзеры. Рассмотрели возможность выделить дополнительно деньги из бюджета.

Стань конкурентоспособным

— Еще одна из серьезных проблем — это безработица.

— Работы в районе много, но народ в этом плане избирателен, большинство хочет работать на Тенгизе вахтовым методом. Других вариантов попросту не рассматривают. Между тем предприятия, занимающиеся благоустройством населенных пунктов, не могут найти людей на постоянную работу. Заработную плату обещают до ста тысяч, но люди туда не торопятся, да и в сельском хозяйстве не хватает людей.

Строительство на Тенгизском месторождении возобновляется, и тех, кого в свое время отправили в отпуск без сохранения заработной платы, отзывают на работу. Из 979 человек, которых отправили в отпуск по нашему району, 478 снова пригласили на работу.

— Жители Жылыойского района предъявляют претензии, что на работу на Тенгизском месторождении их не берут, хотя у местных жителей должно быть привилегированное положение.

— Да, было такое. Работники отделов кадров некоторых компаний брали на работу своих земляков, например, если инспектор по кадрам из Шымкента, значит, в основном на работу устраивались шымкентские. Когда я это узнал, пригласил за стол переговоров представителей ТОО «Тенгизшевройл», как главного заказчика, и 22 крупных генеральных подрядчиков. В итоге решили, что трудоустройство будет проходить только через районный центр занятости, как и положено по закону. Но тут надо понимать, что работодатель при принятии будет делать акцент, в первую очередь, на квалификацию специалистов.

О перспективах

— Халел Жамалович, на что в своей работе вы будете делать основной упор?

— Это борьба с безработицей. Об этом я вам более-менее картину обрисовал. В промышленном районе процент безработных не будет высоким, другое дело, что надо уделить внимание вопросам обучения и переквалификации кадров.

Еще один пункт – это чистота и благоустройство. Тут мало работать уличным дворникам и спецтехнике, надо менять сознание людей. Ведь мусор в реке Курсай сам не плодится. Новые скамейки в парках и на площадях сами не ломаются. А сколько уличных фонарей перебито. В общем, надо перестраивать сознание людей. Думаю, это надо делать в школах.

Вопрос с водообеспечением налажен четыре года назад. В 2014-2016 годах по программе «Илігік» при поддержке ТШО в г. Кульсары построили 262 километра водопроводных линий. Стоимость проекта — 63 млн долларов. И сейчас в г. Кульсары нет проблем с водой. По подготовке к зиме я уже отчитался перед областным акиматом. У нас все идет по графику.

— В ваших планах в основном преображение города, райцентра. А по остальным населенным пунктам?

— И по ним тоже есть стратегический план развития. Но в г. Кульсары живет 85 процентов жылыойцев. Поэтому, конечно, будем стараться в первую очередь решать городские вопросы.

— Халел Жамалович, кроме своих основных обязанностей, так сказать, повседневных работ, что еще хотели бы сделать на посту акима большого района?

— В планах на ближайшую перспективу — строительство детских площадок. Планируем в семи местах райцентра установить игровые зоны для детей. Также хотим разбить два больших парка для горожан. Один будет на площади в 30 гектаров, там будет велосипедная дорожка, вторая — вдоль реки Курсай, там есть неотреставрированные 5 километров. Это место сделаем парком.

Еще хотим построить новый стадион, современный, утепленный, чтобы можно было круглый год заниматься спортом. Там будет бассейн и все самое необходимое, современное.

Самый большой проект, который разрабатывается – это индустриальный парк. Для этого предусмотрели 40 гектаров земли, где будут работать 6-7 мини-заводов. Сырье у нас есть, инвесторы придут. Уже есть предварительные договоренности.

В зоне доступа…

-Халел Жамалович, вот вы сказали, что здесь родились, выросли, всю жизнь прожили в райцентре. У вас много родных, соседей, друзей, служаков и одноклассников, есть дети, сваты. Наверняка кто-то приходит к вам с просьбой помочь.

— Конечно, приходят, и я им помогаю, где советом, где подсказкой, консультирую. Помогать – это не значит взять для них деньги из бюджета. Я стараюсь всем помогать по мере сил и возможностей.

— А на прием к вам трудно попасть?

— Официально принимаю один раз в неделю по графику. Неофициально — каждый день, когда есть «окошко». А некоторые сами меня подлавливают у входа в акимат. Знают, что после 7-8 часов вечера я еду домой, и терпеливо ждут. Кроме того, у нас есть чат акимата Жылыойского района, куда все могут обратиться с просьбой, предложениями или жалобами. Сейчас жалоб поубавилось. Никто особо не спешит похвалить, но то, что жалоб стало меньше – уже показатель.

— И что просит народ?

— В основном помочь с трудоустройством. Еще просят помочь материально. Есть определенная группа людей, которая напрочь отказывается работать, а только просят помощи в виде денег и продуктов питания. Их в акимате знают все.

— Вас еще и гости стали чаще приглашать, наверное?

— Сейчас в гости ходить нельзя, карантинные меры продолжаются. Но к маме своей езжу часто. Мама живет в семье брата. Как не проведать родных людей?

Справка «ПК» Население района на 1 августа 2020 года составляет 84 006 человек. Городское население – 61 980 человек. В состав района входит 1 город, 1 поселок, 5 сельских округов.

ГОВОРЯТ ЖЫЛЫОЙЦЫ

Владимир, безработный:

— Я гражданин России, имею вид на жительство в Республике Казахстан, женат на местной девушке, уже около десяти лет живу в городе Кульсары. Воспитываем двух дочерей. До пандемии без проблем работал на Тенгизе арматурщиком. Но вот с лета районный центр занятости меня не регистрирует как безработного, а на работу выходить надо, уже набор идет. А мне в центре занятости говорят, что граждан других стран не регистрируем, хотя до весны можно было. Это единственная проблема у меня на сегодня, а так особых жалоб нет. Автобусы ездят, вода течет, хлеб есть, дети учатся. Вот жду дочку, она занимается танцами в студии при районном Доме культуры.

Жамал, учительница:

— Летом долгое время из крана текла желтая вода. Звонила акиму города, писала. Не сразу, но устранили. Оказывается, стояк заржавел. Еще обещали доплату за дежурные классы. Мы же учим один класс, но в две группы. Получается двойная нагрузка. Вот жду денег за сентябрь, должны перечислить до 10 октября. Летом очень сложно было, сейчас все налаживается. Сына вызвали для прохождения тестирования, он работал на Тенгизе. Должен на вахту поехать.

Марина КУАНЫШЕВА