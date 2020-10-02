Задержан вандал, повредивший гробницу и надгробия

Новости Атырау, Происшествия
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«Полицейские задержали вандала, который 27 сентября поджег домик для ночлега паломников возле гробницы Матен кожа в Тасшагильском сельском округе Кызылкогинского района. Им также были повреждены гробница и ещё 12 надгробий. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по горячим следам, сотрудники Департамента полиции Атырауской области и Кызылгугинского районного отделения полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 43 –летний житель Кызылкугинского района. В данное время проверятся его причастность к аналогичным преступлениям», — сообщает пресс-служба ДП региона.

Информируя, что досудебное расследование ведется по статье 314 УК РК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

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