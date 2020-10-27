В студенческом общежитии произошёл пожар

«Возгорание произошло на первом этаже 4-х этажного здания по ул. Студенческой, принадлежащего АГУ им. Х.Досмухамедова.

До приезда первых подразделений с 1-го и 2-го этажа здания самостоятельно эвакуировались 36 человек из них 8 детей. В настоящее время в общежитии студентов нет — проживает 21 семья преподавательского состава. Жертв и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание переносного удлинителя»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.



Проинформировав, что на тушение пожара выезжали 6 единпц пожарной автотехники и 20 сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.