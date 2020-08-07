В Атырау всю ночь искали пропавшую женщину с ребёнком

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В Атырау десятки полицейских искали пропавшую женщину с полуторагодовалым ребёнком брата.                                                    

«6 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя города. Он рассказал, что его родная сестра, 1980 года рождения, вместе с его полуторагодовалой дочкой к вечеру вышла из дома  и не вернулась. На их поиски был ориентирован весь личный состав управления полиции города Атырау. Поиски  продолжались всю ночь. Сегодня  в 10 часов утра пропавшая женщина вместе с ребенком были обнаружены на рынке «Дина», — сообщили в пресс-службе ДП региона.                                                   

Проинформировав, что мотивы, по которым женщина с чужим ребёнком ушла из дома, выясняются.

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