В Атырау пьяный мужчина напоролся на железный прут

18 августа мужчина, 1974 года рождения, получил травму, перелезая через железную ограду у дома №33 по проспекту Сатпаева города Атырау.

— Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, потеряв равновесие, поскользнулся, в результате железный наконечник проткнул его ногу насквозь, — сообщили в пресс-службе ДЧС по Атырауской области.

Прибыв на место происшествия, оперативно-спасательный отряд ГУ «СПиАСР» обнаружил, что вытащить прут самостоятельно невозможно, поэтому было принято решение распилить решетку. После пострадавший с прутом в ноге был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

— Пострадавшему сделали операцию в областной больнице и сегодня, 19 августа, перевели в палату, — проинформировала пресс-секретарь ДЧС Жанна Кисикова.

Светлана НОВАК

Фото пресс-службы ДЧС